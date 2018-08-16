MHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE\'de çocuğuna aşı yapılmasını reddeden ailelerin sayısının giderek artması nedeniyle MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, aşının zorunlu hale getirilmesi için TBMM Başkanlığı\'na kanun teklifi verdi. Teklifin yasalaşması halinde, çocuklara aşı yaptırmayan ya da yapılmasını engelleyenler, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, \'Aşıda domuz ürünü var\', \'İçindeki alüminyumun Alzheimer hastalığına neden oluyor\' gibi nedenlerle çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ailelerin sayısı 2018 yılında 23 bini buldu. Gerek bakanlık gerekse uzmanlar tarafından ailelerin bu tutumunun sürmesi durumunda çocuk grubunda aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölümlerin artabileceğine dikkat çekilirken, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, bunun önüne geçilebilmesi için Meclis Başkanlığı\'na kanun teklifi verdi. Aycan, kanun teklifinin gerekçesinde aşının, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde etkili, ucuz ve kalıcı yöntem olduğunu belirterek, tüm ülkelerin özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirmeye devam ettiğini kaydetti.

\'SALGINLAR ÇIKABİLİR\'

Ülkede aşı karşıtlığının arttığı, konunun taşındığı Anayasa Mahkemesi\'nin (AYM) aşı yaptırılması konusunda yasal düzenleme yapılmasına karar verdiği ve aşı yaptırma zorunluluğunun yasal olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilen kanunun teklifinde şöyle denildi:

\"Bulaşıcı hastalık toplumsal bir sorundur. Bulaşıcı hastalıklar herkese bulaşabilir ve topluma yayılabilir. Bu nedenle bulaşıcı hastalıklara bireysel olarak bakılmamalıdır. Bir kişinin aşı yaptırmaması sadece kendisini ilgilendirmez ve riske atmaz, tüm toplumu ilgilendirir ve herkesi riske sokar. Aşı yaptırmayanlar arttığında toplumda salgınlar çıkabilir. \'Genişletilmiş Bağışıklama Programı\'ndaki aşıların veya salgın sırasında topluma yönelik aşı uygulamasındaki amaç, toplumda risk grubundaki kişileri hastalığa karşı dirençli hale getirmektir. Bu uygulamalar sırasında risk grubundaki tüm kişilerin aşılanması enfeksiyon etkeninin dolaşımının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Hedef, bir kişimin bile aşısız kalmamasıdır.\"

2 YIL HAPİS

MHP\'li Aycan\'ın kanun teklifinin yasalaşması durumunda, \'Genişletilmiş Bağışıklama Programı\'ndaki aşıların çocuklara ve yetişkinlere yapılmasına karşı çıkan, yaptırmayan, engelleyen kişi ve ebeveynler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak; olayın tekrarlanması durumunda ise bu ceza, yüzde 50 artırılarak, 3 yıla çıkarılabilecek.



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