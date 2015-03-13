MHP'li Akşener veda etti, HDP'li Buldan tarafsızlığı için teşekkür etti

TBMM Genel Kurulu'nda son kez Başkanvekili olarak oturum yöneten Meral Akşener için HDP milletvekili Pervin Buldan, "Tarafsız ve bağımsız duruşunuzdan büyük güç aldık" diye konuştu.

Meral Akşener, 5 Nisan'a kadar çalışma kararı alındığını hatırlatarak, "Bugün sizlerle son günüm. 4 yıl beraber Meclis'te mesai yaptık. Çok güzel hatıralar biriktirdik, acı tatlı 4 yıl geçirdik. Şimdi seçime gidiliyor. Gidiş var dönmemek var, dönüp bulmamak var. Varsa hakkım helal ediyorum, sizden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum" dedi. Sözleri alkışlarla karşılanan Akşener, diğer Meclis Başkanvekillerine de teşekkür etti.

Meclis’in 5 Nisan’a kadar çalışma kararı aldığını anımsatan Akşener, bu tarihe kadar artık kendisinin görevinin olmadığını belirterek, “Güzel bir 4 yıl geçirdik, kendi adıma... Siyasi partilerin grup başkanvekillerine ve bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Çok güzel hatıralar biriktirdik, acı tatlı 4 yıl geçirdik. Şimdi seçime gidiliyor. Gidiş var dönmemek var, dönüp bulmamak var. Yarına çıkacağımızı Allah biliyor. Varsa hakkım helal ediyorum, sizden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum” dedi.

Pervin Buldan'dan övgü dolu sözler

Sözleri alkışlarla karşılanan Akşener, diğer Meclis Başkanvekillerine de teşekkür etti ve kendisini yeniden Meclis’te görmek istediklerini söylediler. HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da, “Tarafsız ve bağımsız duruşunuzdan büyük güç aldığımızı, bu tutumunuzla örnek başkanvekili olduğunuzu gösterdiniz” ifadesini kullandı.