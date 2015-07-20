MHP'den yeni koalisyon açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ruhsar Demirel, seçimde barajı aşan diğer 3 parti ile aynı yerde durmalarının mümkün olmadığını söyledi.

MHP Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Demirel, koalisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirel, "Yalnızca aritmetik ve sayılar üzerinden bir koalisyon değil, içeriğe de bakmak lazım. İçerik olarak da diğer 3 partinin asgari müştereği çok daha fazla. Ortak amaçları var. Kimisi bir projenin siyasi ayağı, kimisi ana aktörü, kimisi yan elemanı. Dolayısıyla çözülme diye tanımladığımız Türkiye’yi bölmeye yönelik giden sürecin projenin 13 yıldır kimi akili oldu, kimi ekonomik ayağı oldu, kimisi siyasi aktörü oldu. Birlikte bu süreci daha iyi götürüler. Çünkü biz bu çözülme sürecini iyi bir şey olarak tanımlamıyoruz. Parti olarak en önemli ayrışma noktamız bu" dedi.

'Felakete giden yolculukta bulunmayı arzu etmiyoruz'

Türkiye’nin sosyal sorunları olarak tanımlanan konularda herkes aynı fikirde olduklarını vurgulayan Demirel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Vicdanı olan herkesin kabul edebileceği bir gerçek var ki bakın mübarek Ramazan yeni bitti pide 1 buçuk liraydı asgari ücret 949 lira, asgari ücretin artmasına hayır diyecek bir vicdan var mıdır? Bayram geldi emekliler, eve torun torba gelecek onlara harçlık verebilir miyim diye endişe içindeler. Emeklilere ikramiye verilmesine hayır diyecek kimse var mı? Kimse yoktur. Çiftçi şimdi hasat kaldıracak, mazot fiyatıyla ilgili kimsenin endişesi var mı düşürülmesi konusunda hayır yok. Bunlar zaten herkesin olur diyeceği şeyler ama bazı konular var ki, bizim diğer üç siyasi partiyle aynı yerde durmamız, aynı şekilde düşünmemiz mümkün değil. Biz Türkiye’yi bir bütün olarak görüyoruz hem milletiyle hem toprağıyla, hem tarihiyle hem bugünkü coğrafyasıyla. Tarihle yüzleşiyoruz diye milleti geçmişinden koparmaya azmetmiş kişilerle aynı yolculukta olabilir miyiz? Olamayız. Bu yalnızca sayısal bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir yolculuk onlar için onlar için daha hayırlı olur. Memleket için ne olur, bizim düşüncemiz şu ki, bu çözülme süreci kötü bir şey dolayısıyla biz bunu söyledik. Vatandaşımızın bize verdiği sandalye sayısı 80 yeterli olmadı. Dolayısıyla biz böylesi bir felakete giden yolculukta bulunmayı arzu etmiyoruz parti olarak.”