MHP’den ‘tatil' suçlamalarına cevap: CHP ve AKP’nin keyfine göre hareket edecek bir parti değiliz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9 Ocak 2018 tarihine kadar tatile girmesine katkı sağladıkları iddiasıyla yapılan eleştirilere cevap veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Biz, CHP ve AKP’nin keyfine göre hareket edecek bir parti değiliz. Tatil kararında çekimser kaldık. AKP ile CHP oturmuşlar biz bunu bozalım, değiştirelim demiş. CHP’nin paşa gönlü olsun, AKP de razı oldu. Biz ilkeli tutumuzu sürdürdük” dedi.

Meclis faaliyetlerinin ciddi bir iş olduğunu ifade eden Akçay, bütçenin son gününde tartışmalara neden olan tatil kararıyla ilgili AKP ve CHP’yi eleştirdi ve “AKP tatil kararını grup önerisiyle Genel Kurul’a sundu. Biz MHP olarak oylamada çekimser kaldık. CHP buna karşı çıktı ve bu kabul edildi. Meclis bir karar alacak ondan 5 dakika sonra onu da bozalım. CHP’yi anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

T24’e yaptığı değerlendirmede, "Meclis faaliyeti ciddi bir iştir, Meclis bir karar almış, 5 dakika sonra bir bozma kararı aldık diye biz CHP ve AKP’nin keyfine göre hareket edecek bir parti değiliz. Biz ilkeli ve tutarlı bir partiyiz. Genel Kurul’da ilk alınan kararda da biz çekimser kaldık. Çekimserliği devam ettirdik" diyen Akçay, şöyle devam etti:

"CHP ne yapmak istiyor ben anlamış değilim, biraz ciddiyete davet ediyorum. Çocuk oyuncağı mı bu? Meclis bir karara alacak ondan 5 dakika sonra onu da bozalım. AKP Grup önerisi geldi, biz çekimser kaldık. CHP karşı çıktı ve kabul edildi. Kabul edildikten sonra AKP ile CHP oturmuşlar biz bunu bozalım. Değiştirelim. Neden CHP’nin paşa gönlü olsun diye AKP’de razı oldu. CHP’nin paşa gönlü olacak diye bir ilkeli tutumuzdan çekimser tutumuzdan vazgeçemeyiz.

CHP'li Özel: MHP sessiz kaldı, Meclis'in kapalı tutulmasına katkı sağladı

CHP’li Grupbaşkanvekili Özgür Özel, konuya dair T24’e yaptığı değerlendirmesde MHP’yi suçlamış ve şunları söylemişti:

"Meclis’in tatile sokuluşu önce AKP oylarıyla kabul edildi, MHP sessiz kaldı. Büyük itirazlarımız üzerine tatile sokmayalım deyince AKP ve MHP de bozma kararına imza atmayarak Meclis’in böyle kritik günlerde kapalı tutulmasına katkı sağladı. Bozma kararının alınması için 4 imza gerekiyordu. AKP ile CHP attı, HDP, Meclis’in toplanabilmesi için imza attı. Ama MHP imza atmadığı için bozma kararı işleme konulmadı. AKP iyi polis, MHP kötü polisi göze alabiliyor artık böyle durumlardı. Böyle dönemlerde Meclis’in kapalı tutulması da OHAL kararnameleriyle böyle bir düzeleme yapılması da kabul edilemez.