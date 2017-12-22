AKP’nin '9 günlük tatil' önerisi Meclis'te tartışma çıkardı

TBMM Genel Kurulu’ndaki 12 günlük bütçe maratonun son gün görüşmeleri öncesinde AKP'nin getirdiği 9 günlük tatil önerisi tartışmaya sebeğ oldu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiği oturumda, iktidar grubunun 26 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında tatile çıkılması önerisiyle ilgili olarak AKP kabul, CHP ile HDP ret ve MHP ise çekimser oy kullandı.

CHP ve HDP’nin Genel Kurul salonunda toplantı yeter sayısı olmadığına ilişkin itirazları üzerine yeniden sayım yapıldı. Kahraman elektronik oylamaya başvurmadan katip üyelere sayım yaptırdı. İki katip üyeden biri ret oylarını 62, diğeri 64, kabul oylarını ise 81 ve 82 olarak saydı. Bu sonuçlar üzerine Kahraman önergenin kabul edildiğini ilan etti.

CHP'li vekiller, katipler tarafından tutanaklara geçen rakamlara göre, toplantı yeter sayısının sağlanamadığına dikkat çekti. Anayasa'ya göre, Meclis'te toplantı yeter sayısının 184 olması gerekiyor; tutanaklara göre ise yapılan sayımda Genel Kurul'da 143 ila 146 vekil olduğu kaydedildi.

Siyasi partiler arasında anlaşma sağlanamadı

CHP Özgür Özel, Kahraman’ın ilan ettiği oylamanın Anayasa aykırı olduğunu iddia edince, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş devreye girerek istenirse 4 siyasi partinin gurup başkanvekillerinin imzasıyla yeni bir Danışma Kurulu kararı çıkarabileceklerini ve tatil kararını geri çekeceklerini bildirdi. Verilen molanın ardından toplanan Genel Kurul’da 4 siyasi parti arasında anlaşma sağlanamadığı anlaşıldı.

HDP ve CHP'li milletvekillerinden karar yeter sayısı itirazı

TBMM Genel Kurulu’nda tutanaklara yansıyan tartışma şöyle:

BAŞKAN - Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Bu öneriyi okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında bulunan işlerin görüşmelerinin tamamlanması hâlinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 26 Aralık 2017 Salı (dâhil) 04 Ocak 2018 Perşembe (dâhil) gününe kadar ara verilmesi, önerilmiştir.

Efendim, öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Muhalefet daha çok!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) - Sayı yok ya!

BAŞKAN - Çoğunluk var efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayı yok!

BAŞKAN - Özgür Bey, çoğunluk var. Siz toplu olduğu için öyle görüyorsunuz, dağınıklığı görmüyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın efendim!

BAŞKAN - Toplu olduğu için öyle görüyorsunuz, ben buradan görüyorum efendim.

Başkan'dan 'eksik var' diyen CHP'lilere: Toplu oturduğunuz için öyle görüyorsunuz

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Ahrazoğlu'na sordunuz mu? Sayın Başkan, kâtip üyelerinize sordunuz mu?

BAŞKAN - Özgür Bey, iktidar fazla efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Efendim kâtip üyelerinize...

BAŞKAN- Siz toplu oturduğunuz için öyle görüyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, bakın, bu kadar adam giriyor, şuraya bakın ya!

BAŞKAN - Görüyoruz, evet.

Buyurun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kâtip üyelerinize sordunuz mu? Ahrazoğlu var diyor mu? Bu taraf çok!

BAŞKAN - Saydıralım, bir dakika.

GARO PAYLAN (İstanbul) - Kapıları kapatın!

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Sayın Başkan, 7 kişi girdi!

BAŞKAN - Sayalım, emin olunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın, 7 kişi girdi ilave, 7 kişi!

BAŞKAN - Kabul edenler... Evet, sayar mısınız?

Ayağa kalkın da sayın.

Burayı da sayın.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Elektronik oylamayla yapın efendim.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Sayın Başkan, 7 kişi girdi!

BAŞKAN - Gelebilir efendim, Allah Allah.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 7 kişi sonradan girdi!

BAŞKAN - Gelebilir beyefendi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 8 kişi dışarda, sonradan!

MEHMET GÖKER (Burdur) - 9!

BAŞKAN - Sizin gibi onların da oy verme hakkı var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 9!

CHP'li Tanal: Evdeki vekilleri de sayın o zaman!

MEHMET GÖKER (Burdur) - Oylama sırasında burada yok, kabul edemezler!

BAŞKAN - Var efendim. Öyle şey mi olur!

MEHMET GÖKER (Burdur) - 12!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kaç kişi var?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın efendim!

MEHMET GÖKER (Burdur) - Oylama sırasında 12 kişi yok efendim!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın bu tarafı!

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Taşeronların hakkı yok edilmesin!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Karşı tarafa sayıyı söyleyelim, bizim sayımızı onlara.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın bu tarafı!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Evdeki vekilleri de sayın o zaman!

BAŞKAN - Evet, kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun. Sayar mısınız.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kaç kişi var efendim? Önce tespit ederseniz…

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - İki elini kaldırıyor!

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Elleri hep taşeron için kaldırıyoruz.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - MHP Grubu!

KADİM DURMAZ (Tokat) - Erhan Usta, sözlerinin arkasında dur!

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Saydık ve az çıktı.

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Sonra girenlere ne oldu?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sonradan girenler düşünecek. 12 kişi sonradan girdi. İşari oylamada bakanlar vekâleten oy kullanamaz, işaridir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Kanun hükmünde kararnameyle değil, taşeron yasası Meclise gelsin.

BAŞKAN - Sayın Müslüm Bey, bakanlıktan kalma bir alışkanlığınız var herhâlde… Oldu şimdi, tek kaldırın.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Oturalım mı?

BAŞKAN - Lütfen… Yerinize oturursanız daha sıhhatli olur.

CHP: Meclis kapanmasın!

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Ben saydım Başkan, bir sıkıntı yok, sayıları az.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Meclis kapanmasın Başkan! Taşeron yasası Meclise gelsin! Kanun hükmünde kararnameyle çıkmasın taşeronların olayı! Salı günü Meclise gelsin, iki günde çıkar.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kabul eden kaç kişi?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 11 fark var, 11!

BAŞKAN - Efendim, "62-64" kabul etmeyen, "82-81" kabul eden.

Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - E, karar yeter sayısı yok! 84 olur mu! Karar yeter sayısı yok Başkan, 84…

"Toplantı yeter sayısının olmadığını kendi ifadenizle tutanağa geçirdiniz"

BAŞKAN - Oylama tamamlandı ve gündeme geçiyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, kanunun amir hükmü ihlal edilemez.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, toplantı yeter sayısının olmadığını kendi ifadenizle tutanağa geçirdiniz.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - İstediniz mi karar yeter sayısı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Karar yeter sayısı istedik.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yok karar yeter sayısı!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, toplantı yeter sayısının olmadığını kendi beyanınızla tutanağa geçirdiniz. Mecliste 184 kişi yoksa toplantı yapılamaz. Karar yeter sayısı 139'dur, o aranmamış olabilir.

İki: Toplantı yeter sayısı 184'ün olmadığını kendi beyanınızla tutanağa geçirdiniz.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sadece açılışta ararsın 184'ü, açılışta!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ara vermeli ve yenilemek durumundasınız.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Karar yeter sayısını vaktinde isteyecektiniz.

BAŞKAN - Bir dakika…

"Size göre yok, bana göre var"

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Özgür Bey, Sayın Grup Başkan Vekili; ben toplantıyı açtığımda toplantı yeter sayısı vardı, bunu ilan ettim.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Yoktu, yoktu.

BAŞKAN - Size göre yok, bana göre var.

Size gelelim: Burada karar yeter sayısı var, görüyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (MANİSA) - Nasıl var efendim?

BAŞKAN - Var ve sizin isteğiniz üzerine ben iki kâtibimize ayrı ayrı saydırdım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Toplantı yeter sayısı yok efendim.

BAŞKAN - Aralarında 2 ya da 1 fark var ve aralarındaki fark da, kabul edenler ile kabul etmeyenler arasındaki fark da 20 küsur. Dolayısıyla öneri kabul edilmiştir.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)