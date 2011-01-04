-MHP'DEN ''SEÇİM 12 HAZİRANDA YAPILSIN'' TEKLİFİ TBMM (A.A) - 04.01.2011 - MHP, milletvekili seçiminin 12 Haziranda yapılması için kanun teklifi verdi. Teklif, MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır ile 22 arkadaşının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, TBMM 24. Dönem Milletvekili Seçim gününün 12 Haziran 2011 olması öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, hükümetin uyguladığı politikalar eleştirilerek, ''tüm sektörlerde yabancılaşmanın arttığı, tarımsal çöküş yaşandığı, sosyal kesimlerin ekonomik yük altında ezildiği, sanayi kesiminin rekabet gücünün azaldığı'' öne sürülerek, ''AKP iktidarı dış politikada da teslimiyetçi politikaların uygulayıcısı olmuştur. Türkiye, uluslararası alanlarda mücadele verdiği hemen her konuda geri adım atmak ve dayatmaları kabullenmek durumunda bırakılmıştır'' denildi. ''Demokratik açılım'' sürecinin eleştirildiği gerekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Etnik kimlik siyaseti ile milli kimlik ve milli kültür örselenmeye başlamıştır. Türkçe saldırıya uğramış, ikinci dilin kamusal alanda kullanılması ve eğitim dili olmasının altyapısı devlet eliyle oluşturulmuştur. Milli ve ahlaki değerler erozyona uğramıştır. Sonuç itibarıyla Anayasa ve yasalarımıza aykırı olarak üniter yapı tartışmaya açılmış, ikinci dil dayatması, sonu bölünmeye varacak yeni azınlıklar oluşturulması şeklinde devam eden süreç milletimizde derin bir endişe ve infial doğmasına yol açmıştır. Hükümet ile anayasal kurumlar çok derin tartışma, hatta çatışma halinde bulunmaktadır. Yasama organı hükümetin tahakkümü altında iken yargı erki de yoğun baskı altında bulunmaktadır. İktidar, hak talebinde bulunan toplum kesimlerine husumet duymakta, iktidarı övmeyen bütün kişi ve kurumları ve medyayı baskı altında tutmaktadır. Bu dönemde yolsuzluk devasa boyutlara ulaşmış olmasına rağmen iktidarın yolsuzlukla mücadelede önlem almaya niyeti bulunmamaktadır.'' Seçimlerin erken yapılacağı beyanlarına rağmen bir adım atılmamış olmasının YSK'nın seçim takvimini geciktirdiği öne sürülen gerekçede, ''Seçim tarihinin bir an önce belirlenmesi, bu tarihe göre YSK'nın uygun bir seçim takvimi düzenleyerek, seçimlerin gerçekleşmesi için gerekli usul ve esaslarını uygulaması mümkün olacaktır'' denildi.