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MHP'den İyi Parti standına saldırı açıklaması: Çamur atmaya başladılar

"Düpedüz provokasyondur; bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır, bu bir tezgahtır"

07 Mayıs 2018 21:43

İstanbul Bağcılar’daki İyi Parti standına yönelik saldırıyla ilgili MHP’den yapılan açıklamada, yaşananlar ‘provokasyon’ olarak nitelendirildi. “Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, başarılı olamayacağını anlayanlar ‘çamur atmaya’ başladığını savundu.

Biri ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı ve 8 kişinin de gözaltına alındığı olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yalçın, "İstanbul'da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı. Provokasyonların yaşanabileceğine daha önce dikkat çektiklerini kaydeden Yalçın, "Yanlış hesap Cumhur İttifakı'ndan dönecektir" diye ekledi.

Dün gece İyi Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışma yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 8 İyi Parti üyesi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, saldırı sonrasında "Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" yorumunda bulunmuştu. 

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