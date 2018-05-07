Muharrem İnce'den İyi Parti standına saldırıya tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İyi Parti'nin Bağcılar'da üyelerine bıçaklı saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.

İyi Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i ağır 5 İyi Partilinin yaralandı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak, "Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" dedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Dervişoğlu, "Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - İyi Parti: Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli'dir

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde İYİ Partililere saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.

İnce: Hepimiz aynı memleketin insanlarıyız!

İnce açıklamasında, "Bağcılar’da İyi Parti standına yapılan saldırıyı kınıyor, yaralanan İyi Partili yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Siyasi rekabet savaş değildir; bizimle aynı partide olmayan, aynı düşünmeyenler de düşmanımız değildir. Hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız!" dedi.