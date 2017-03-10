MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu'ndan 'Habertürk' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Dün gece Habertürk'ten aradılar çarşamba için programa davet ettiler. Bugün öğleyin aradılar özür dilediler. Yapamayacaklarmış. Ne dersiniz?" dedi.

Halaçoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

Ne olmuştu?

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar vermişti.

Merkez Disiplin Kurulunca yapılan müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın parti tüzüğünün 78/4- (e) ve (h) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “kesin çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği ifade edilmişti.