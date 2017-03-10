T24 LogoT24 Logo
Medya

MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu'ndan 'Habertürk' açıklaması

"Dün gece Habertürk'ten aradılar..."

10 Mart 2017 19:27

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Dün gece Habertürk'ten aradılar çarşamba için programa davet ettiler. Bugün öğleyin aradılar özür dilediler. Yapamayacaklarmış. Ne dersiniz?" dedi.

Halaçoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

Ne olmuştu?

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar vermişti.

Merkez Disiplin Kurulunca yapılan müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın parti tüzüğünün 78/4- (e) ve (h) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “kesin çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği ifade edilmişti.

 

ETİKETLER

MHPYusuf HalaçoğluHabertürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24