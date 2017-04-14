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Politika

MHP'den Bahçeli'nin 'eyalet' eleştirileri için açıklama: Genel Başkan sözünden dönecek adam değil

"Danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, Bahçeli bunu anlatmak istedi"

14 Nisan 2017 15:17

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin "Danışmanı 'eyalet sistemi' diyor, Tayyip Erdoğan ses çıkarmıyorsa, ülkücülerin kararı ne olabilir?" sözlerine ilişkin olarak "Danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, Bahçeli bunu anlatmak istedi" dedi. Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' tartışmalarını başlatan sözlerine getirdiği eleştiri gündemi değiştirirken MHP'den açıklama geldi. Habertürk TV'den Aysun Torun’a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkan'ın demek istediği şu: MHP sahadayken, Evet'in çıkması için bilgilendirmeler yaparken, Cumhurbaşkanı, Başbakan il il sistemi anlatırken, danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, bunu anlatmak istedi” diye konuştu.

"Genel Başkan sözünden dönecek adam değil"

Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" dedi. Bahçeli’nin danışmanlar için “Ben olsam görevden alırdım” yönündeki sözlerinin ise Cumhurbaşkanı’na bu yönde bir çağrı olarak yorumlamanın doğru olmayacağını belirten Yalçın, Genel Başkan’ın kendi kanaatini dile getirdiğini belirtti.

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