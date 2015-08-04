MHP'den azınlık hükümetine ret: 3-5 bakanlık için iktidar olmayız

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP'nin, AK Parti'nin azınlık hükümetini destekleyecek hiçbir görüşünün ve böyle bir şeye de girmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Biz, AK Parti'nin Hükümet olması ile ilgili hiçbir konunun içinde olmayız. AK Parti ile CHP'nin Hükümet kurmasını bekliyoruz" dedi.

"AK Parti iktidarı, 80 PKK'lının Meclise gelmesine öncülük etti” diyen Adan, “Türkiye, 17-25 Aralık'tan hesap sormadan bir adım atamaz. MHP, 3-5 bakanlık için iktidar olmaz, Türkiye için iktidar olur” ifadelerini kullandı. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Celal Adan, "Son günlerde 1990'lı yıllara dönüldüğü tartışılıyor. Şehitler art arda geliyor? Ne oldu da birden bire Türkiye bu noktaya geldi?" sorusu üzerine, her gün askerler şehit edilirken, tonlarca ağırlıkta bombalar karakolların önünde patlatılırken, milletin birliğine, tarihine kurşun sıkılırken, birilerinin terörü meşrulaştırma noktasındaki gayretlerine katılmanın mümkün olmadığını ifade etti.

“Devletle terör örgütünü eşitleyen düşünceyi ortaya koymanın ihanetin en büyüğü olduğunu” savunan Adan, "Türkiye durup dururken birilerini hedef seçmiş değildir. Devletin ve milletin birliğini hedef seçen alçak, kalleş, cani... Bu karakterden de devlet mevlet çıkmaz. Uyuyan iki polisin ensesine kurşun sıkarak ideoloji ve fikir de geliştirilemez. Bunlar gerçekten çok düşük profilli kullanılan aşağılık bir yapı. Bu yapıyı meşrulaştırma gayreti utanç verici bir hadisedir. Türk milleti bunlardan bir gün hesap sorar" dedi.

Celal Adan, "Erken seçim tartışmaları sürüyor. Hükümet kurulamazsa ve seçim ihtimali ortaya çıkarsa, siz hangisini tercih edersiniz, azınlık hükümeti modeline nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken, MHP'nin duruşunun net olduğunu söyledi.

“80 PKK'lının Meclis'e gelmesine öncülük etti"

MHP'nin hükümet olabilmesi, AK Parti'nin MHP'ye gelebilmesi için partisinin şartlarının belli olduğunu anlatan Adan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Çözüm Süreci'nin bitmediğini söylediğini" anımsattı. "Çözüm Süreci bitti" demenin de Çözüm Süreci'ni bitirmeyeceğine, çünkü bir çok yasanın çıktığına işaret eden Adan, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarı, 80 PKK'lının Meclise gelmesine öncülük etti. Bunu nasıl yaptı? 2013 yılında bir tek Türk bayrağının olmadığı Diyarbakır'da eşkıya başının mesajını okutarak eşkıya başını meşrulaştırdı. Rehineleri kurtaran eşkıya başı, Kobani sebebiyle Diyarbakır'ı yaktıklarında olayların durması için istifade edilen eşkıya başı, ölüm oruçlarını durduran eşkıya başı. Eşkıya başı, AK Parti döneminde Türkiye'ye ortak edildi. Eşkıya başının Türkiye'ye ortak edilmesi, Kandil'in 80 milletvekilini Meclise sokmasına öncülük yaptı. HDP'ye verilen oylara saygı duymakla birlikte, 80 PKK'lıyı deşifre eden hareket bizim harekettir.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, düşüncelerini bazı heyecanlara, günlük birtakım gelişmelere göre vermez. Türk milletinin dünden bugüne ve geleceğe ilişkin temel düşüncelerini belirledikten sonra iradeyi ortaya koyar. Dolmabahçe mutabakatına ve yıkım sürecine öncülük yapan Başbakan Yardımcısı, Türkiye'yi ne kadar tahrip ettiğini düşünmüş olsa, siyaseti bırakıp, Başbakan Yardımcılığı'ndan da istifa edip milletten özür dilemesi lazım. Sayın Bülent Arınç da 'ben de Diyarbakır'da cezavine düşseydim dağa çıkardım' diyerek dağı meşrulaştırmış, Kandil'i meşrulaştırmıştır. Yüzlerce ülkücü idam edildi, hapishanelerde çürütüldü, vuruldu. Kaç tane ülkücü bir karakolun camına taş attı? Türk milleti büyüktür, Türk devleti güçlüdür. Kararlı bir iradeyle PKK'nın nefesinin kesilmesi an meselesidir. Terörün, PKK'nın üzerine sonuna kadar gidilmelidir, Kandil temizlenmelidir. İktidarda bu yürek var mı yok mu, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz."

MHP'li Adan, "Bizim, AK Parti'nin azınlık hükümetini destekleyecek hiçbir görüşümüz yoktur, böyle bir şeye de girmemiz mümkün değildir" dedi.

Doğu ve güneydoğudaki gelişmeler konusunda, AK Parti ve CHP'nin görüşleri arasında büyük benzerlikler olduğunu savunan Adan, CHP'nin zaman zaman özerkliği benimsediğini ifade ettiğini ve HDP ile de çok ciddi beraberlikleri olduğunu öne sürdü. Celal Adan, AK Parti ile CHP'nin hükümet kurmasını beklediklerini söyledi.

"MHP, 3-5 bakanlık için iktidar olmaz, Türkiye için iktidar olur"

Adan, "Bu olmazsa seçim şartıyla da mı azınlık hükümetine destek vermezsiniz?" sorusuna, "Biz, AK Parti'nin hükümet olması ile ilgili hiçbir konunun içinde olmayız" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, MHP'nin Genişletilmiş İl İstişare toplantısındaki sözlerinin sorulması üzerine Adan, o açıklamaya katıldığını söyledi. Sorumsuz bir kesimin, 80 PKK'lının Meclise gelmesine öncülük yaptığını belirten Adan, "AK Parti'nin gitmesi için HDP'ye oy verdiler. HDP'ye verilen her oy, her askerin şehadetine öncülük yapılmasına destek vermiştir" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, AK Parti'nin CHP ile koalisyon kuramaması ve MHP ile görüşmelere başlaması halinde tavırlarının ne olacağı sorusunu şöyle yanıtladı:

"AKP'nin söylediklerine inanmak çok zor. MHP'nin, 'kapıyı kapatalım, arkada konuşalım' şeklinde bir düşüncesi olmaz. MHP şunu net söylüyor: 'AK Parti'nin MHP'ye gelebilmesi için, Çözüm Süreci bitmiştir' demeniz lazım. Bunu dediğiniz zaman da bunun altını doldurmanız gerekiyor. Kandil'e gidip teröristlerle görüşmek suç olmaktan çıkmıştır. Bunun suç haline dönüştürülmesi, eşkıya başı ile görüşmelerin tamamen durdurulması, eşkıya başı ve terör örgütü ile görüşmeyi meşrulaştıran bütün yasaların ortadan kaldırılması, Çözüm Süreci'nin tamamen kaldırılmasına ilişkin iradenin çok net ve anlaşılabilir şekilde ortaya konulması, 17-25 Aralık'ın bütün muhataplarının içeri alınması, yargılanması lazım. Cumhurbaşkanı halen AK Parti'nin genel başkanı gibi dolaşmakta. Bizim şartlarımız Türkiye'nin istediği şartlardır. Türkiye, 17-25 Aralık'tan hesap sormadan bir adım atamaz. MHP, 3-5 bakanlık için iktidar olmaz, Türkiye için iktidar olur."