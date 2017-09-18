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Politika

MHP'den 40 istifa daha: Milliyetçilik partide değil ruhta

"Gerçek milliyetçiliğin bittiği gün, Türkiye'nin de bittiği gündür"

18 Eylül 2017 20:13

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde MHP'den 40 kişi daha istifa etti.

Dinar İlçe Belediye Başkanı Saffet Acar ve MHP eski yönetim kurulunun partiden istifasının ardından, 40 kişi daha istifa ettiğini açıkladı.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan Acar, milliyetçiliğin partide değil insanın ruhunda olduğunu belirterek, "Gerçek milliyetçiliğin bittiği gün, Türkiye'nin de bittiği gündür" dedi.

Daha önce MHP'den istifa eden Acar, "Elbette bizleri kaydi olarak silebilirler ama kalbi olarak silmeleri imkansız. Bu bağlamda ben Dinar'daki üyelerimizin yüzde 90'ının istifa edeceği düşüncesindeyim ki talep o yönde. Bundan sonraki durum neyi gösterir bilemiyorum. Bu güne kadar nasıl geldiysek başımız dik, anlımız açık yine yolumuza böyle devam edeceğiz" dedi.

MHP Dinar teşkilatından daha önce 133 üye istifa etmişti.

 

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