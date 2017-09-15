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Politika

MHP Mersin Mut teşkilatında toplu istifa; 150 kişi Meral Akşener'in partisine katılacak

İstifa eden isimler arasında Mut Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Belediye Meclis Üyesi Özgür Demirdağ ve eski ilçe başkanları da yer alıyor

15 Eylül 2017 22:04

Mersin'in Mut ilçesinde Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için aralarında eski ilçe başkanların da bulunduğu 150 kişilik bir grup, MHP'den istifa etti.

Mut Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Belediye Meclis Üyesi Özgür Demirdağ, eski ilçe başkanları, eski meclis üyeleri ve delegelerin de aralarında bulunduğu partililer, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Eski MHP Mut ilçe başkanlarından Muhammet Kayhan, istifa kararı almalarının hiç kolay olmadığını söyledi. Kayhan, Meral Akşener'in liderliğindeki harekete destek olmak üzere 150 arkadaşıyla birlikte MHP'den istifa ettiklerini ifade etti.

 

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