MHP'de Erdoğan çatlağı; 5 milletvekili imza vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için MHP grubunda toplanan imzalarda 5 fire olduğu belirtildi.

YeniÇağ gazetesinin haberine göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin MHP’nin milletvekillerinden topladığı imza sayısı 29’da kaldı.

T24’ün MHP Genel Merkezi’ndeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre de, Atila Kaya, Zihni Açba, Şefkat Çetin, Oktay Vural ve Kadir Koçdemir; Erdoğan’ın adaylığı için imza vermeyen isimler oldu.