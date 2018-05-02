MHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanıyor...

MHP TBMM Grubu, cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemek üzere toplanıyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa MHP'nin adayı Tayyip Erdoğan olacak.

24 Haziran seçimleri için AKP ile birlikte ‘Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP grubu cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemek üzere bugün toplanıyor.

Toplantıda AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’nin de cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.

Protokolde sone gelindi

Öte yandan AKP ile MHP arasında kurulacak “Cumhur İttifakı”nın protokolü için çalışmaların sonuna gelindi. Edinien bilgiye göre; ilk olarak AKP ve MHP ayrı ayrı birer protokol hazırlayacak. Bu protokolün içinde ittifakın ünvanı, amacı, ilkeleri ve hedefi yer alacak. Protokolde, milli birlik ve beraberlik ile beka tehlikesi vurgusu yapılacak.Ardından iki partiden üçer ismin oluşturduğu komisyon bir araya gelecek. Ortak bir metin oluşturulacak. Son olarak ortak metin liderlere sunulacak. “Cumhur İttifakı” protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin imzasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

MHP lideri Bahçeli, ittifak protokolünün ne zaman şekilleneceğine ilişkin soru üzerine dün yaptığı açıklamada bugünü işaret etmişti. Bahçeli “Çarşamba günü. Hazırlıklar tamamlanmış. Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK’ya müracaatlar yapılmış olacak.” demişti.

MHP lideri “Protokolün içeriği nedir. Her iki genel başkanın imzasıyla mı sunulacak?” sorusuna ise “Onu tam ben bilemiyorum. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar açıklarlar. Bize de imza düşerse imzalarız.” diye yanıt vermişti.