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"MHP'de keyifler yerinde olsa da Beştepe ve AKP'de gerilim yüksek; 'şehirli seçmen'de sıkıntı yaşanıyor"

"Özellikle de ülkedeki gerilimin tırmandırılmasından rahatsızlar"

02 Mayıs 2018 13:58

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, 24 Haziran'da gidilecek erken seçime ilişkin olarak, "AKP ve MHP yöneticileri sık sık “Cumhur İttifakı açık ara önde” açıklaması yapıyor. Ama durum pek öyle gözükmüyor. MHP’de keyifler yerinde olsa da Beştepe ve AKP genel merkezinde gerilim yüksek. Diken üstünde oturuyorlar" dedi. 

Özçelik, "Daha önce AKP’ye oy veren “şehirli seçmen”de sıkıntı yaşanıyor. Şehirli seçmenin Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı gelişmelerden rahatsızlığı hissediliyor. Yaşam tarzına yönelik müdahalelerden endişeleri var" ifadesini kullandı. 

Özçelik, "Özellikle de ülkedeki gerilimin tırmandırılmasından rahatsızlar" yorumunda bulundu. 

 

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