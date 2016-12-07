MHP’de anayasa değişikliği için imza toplanıyor mu?

Anayasa değişiklik metninin Meclis Başkanlığı’na sunulması takvimi yaklaştıkça kulisler oldukça hareketlenirken, kulislerde MHP’nin de ‘başkanlık’ oylaması için imza topladığı belirtildi.

Muhalefet kulisinde, MHP’li vekillerin iki ayrı konu için ayrı ayrı imza attığı ve bunlardan birinin anayasa değişiklik metni için olduğu bilgileri yayıldı.

Bu söylentinin giderek güçlenmesi üzerine MHP Genel Merkez’inden de bunun doğru olmadığı yönündeki sözlü açıklamalar kulisleri dalgalandırdı ve toplanan imzaların anayasa ile bir ilgisi olmadığı yönündeki bilgiler yayıldı.

Ancak, kulislerde MHP’de başkanlık modeli konusunda hoşnutsuzluk uzun bir süredir dikkatlerden kaçmıyor.

Hatta, tabandan gelen itirazların MHP Genel Merkez’e kadar uzandığı belirtiliyor.

Kulislerde, 316 imzayı tamamlamak üzere olan AKP’nin, MHP ile tam kadro halinde anayasa metnini Meclis Başkanlığı’na sunmak istediği iddiaları dolaşıyor. Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihraç eden MHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 39.