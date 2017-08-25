MHP'de 200 istifa: Akşener liderliğindeki yeni oluşumda yer alacağız

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in yeni parti çalışmalarına başlamasının ardından, partide istifalar devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde aralarında eski ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplam 200 kişi üyelikten istifa etti.

İstifalar hakkında açıklama yapan eski MHP Ortaca İlçe Başkanı Sadık Gün, "Bizim davamız bu ülkemize hizmet etmek, daha ileri gitmek. Biz partimizi daha ileri götürmek için değişim dedik. Genel merkezimiz bize her türlü hakaret ve iftirada bulundu. Bunun sonucunda yaptığımız istişareler neticesinde mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna duyurmak için toplandık. Bundan sonra siyaset yapacak arkadaşlarımızla birlikte, Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki yeni oluşumda yer alacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" diye konuştu.

İstifa edenler arasında eski ilçe başkanı Mehmet Akçil'in yanı sıra eski kadın kolları başkanı Meliha Maraşlı gibi isimler bulunuyor.