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MHP'de Akşener'in kuracağı parti için 625 istifa

İstifalar Kocaeli ve Bursa'da yaşandı

02 Ağustos 2017 11:22

MHP Kocaeli Gölcük İlçe Teşkilatı yönetimi ve üyelerinden 410 kişi ve MHP Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 215 kişi istifa etti. MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız" dedi.

Gölcük'te 410 kişi MHP'den istifa etti

MHP Gölcük İlçe Başkanlığı üyesi 410 kişi dün akşam partilerinden istifa etti. Gölcük’te bulunan Koray Aydın Parkı’nda bir araya gelen partililere istifa dilekçeleri dağıtıldı. Notere verilmek üzere dilekçeleri dolduran 410 kişi MHP’den istifa etti.

Akşener'in partisine katılacaklar

Habertürk’te yer alan habere göre, MHP eski MYK Adnan Özdere “Meral Akşener’in kuracağı yeni partide bulunacağız. Bu partide artık eskisi gibi sağcı, solcu yok. Merkez bir parti olacak. Aynı ideal için bir arada olacağız. MHP’nin başka mecralarını sürüklendiğini gördüğümüz için şimdi başka bir partiye geçiyoruz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de, “MHP’nin kurumsal yapısıyla ters düşenlerin zaten bizde işi yok. Bizim de onlarla işimiz yok. Onlardan da hiçbir beklentimiz yok. Allah yollarını açık etsin. İsteyen istediği yere gidebilir” dedi.

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