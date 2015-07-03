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Politika

'MHP, zımnen Baykal'ı destekleme sözü vermişti'

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın iddiası...

Karikatür: Yeniçağ-Emre Ulaş

03 Temmuz 2015 12:25

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Meclis Başkanlığı seçiminde MHP'nin önce Deniz Baykal'ı destekleyeceğini, ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini öne sürdü.

Haber7.com'da yer alan habere göre, Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP'li Baydar, MHP'nin oylamadan bir gün önce CHP'nin Meclis Başkanı adayı Baykal'a zımnen destek sözünü ilettiğini ancak vazgeçtiğini öne sürerek, "Bu sonuç Baykal-Erdoğan görüşmesinde Meclis Başkanlığı pazarlığının yapılmadığının fotoğrafıdır" dedi.

 

Baykal'ın yakın çevresini arayıp...

 

İddiaya göre, MHP'den önemli bir isim, Baykal'ın yakın çevresini telefonla arayıp "Bizim grup yarın toplanıyor. 3'üncü tur sonrası MHP adayı 4'üncü tura kalmazsa, grubu serbest bırakacağız" dedi.

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