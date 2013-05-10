Muhalefet 'kıyak düzenleme'den imzasını çekti

Hülya Karbağlı/ Ankara

Emekli milletvekillerine de büyük ayrıcalıklar tanıyan, dört saatlik görüşmenin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan jet hızıyla geçen TBMM Üyeliği Kanun Teklifi'nden CHP, MHP ve BDP imzalarını geri çekti. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli , “ Biz attığımız imzanın doğru olduğuna yürekten inanıyoruz, yapılan düzenlemelerin doğru olduğuna inanıyoruz. İmzamızın elbette arkasındayız'” dedi. İmzaların çekilmesinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, “ Başbakanın haberi olmadı” sözü etkili oldu. Kamuoyundang elen eleştirilerin de ardı arkası kesilmedi.

İmzasını ilk çeken MHP

TBMM’de öğleden sonra sürpriz gelişmeler peş peşe geldi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin yasa teklifinden imzalarını çektiklerini açıkladı. Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, böyle bir düzenleme yapma talebinin uzunca bir süredir gündemde olduğunu, AKP dahil Türk Parlamenterler Birliği (TPB) tarafından da dile getirildiğini söyledi.

Teklif içinde yer alan kimi hususların eleştirilmiş olmasının demokrasinin bir gereği olduğunu vurgulayan Vural, bu ölçüdeki eleştirilere saygı duymanın ve duyarlı yaklaşmanın her siyasi parti açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Vural, TBMM'de her şeyi yapma gücü olan, her kanun tasarı ve teklifini istediği gibi çıkaran, muhalefetin önerilerini hiçe sayan çoğunluk partisinin, milletvekillerinin tamamını ilgilendiren bir konuda tüm partilerin üst düzeyde mutabakatına müracaat etmesinin de milletin değerlendirmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

MHP’den sonra, CHP ve BDP’de yazılı açıklamayla tekliften imzalarını çektiklerini açıkladı.

İmzamızın arkasındayız

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise, TBMM Üyeliği Kanun Teklifi'nden MHP'nin imzasını çekmesine ilişkin, ''Biz attığımız imzanın doğru olduğuna yürekten inanıyoruz, yapılan düzenlemelerin doğru olduğuna inanıyoruz... Biz imzamızın elbette arkasındayız'' diye konuştu.

Yasa teklifi neler getiriyor?

Milletvekili haklarının tek bir kanun altında toplanmasını da öngören teklif yasalaşırsa, milletvekillerinin önceden plakasını bildirecekleri bir araçlarına trafikte ceza kesilmeyecek.

Araçlara kesilen trafik cezaları, valilikler tarafından Meclis Başkanlığı’na gönderilecek. Ayrıca, vekil araçları itfaiyelere ve ambulanslara tanınan geçiş üstünlüğünden yararlanacak.

Milletvekillerinin protokoldeki yerleri düzenlenecek. Milletvekilleri, illerdeki törenlerde varsa kuvvet komutanlarından yoksa validen sonra yer alacak. Ayrıca törenlerde, emekli vekiller için de yer ayrılacak.

Teklif ile vefat eden milletvekilleri için Ankara dışında yapılacak cenaze törenleri de valiliklerce organize edilecek.

Meclis üyeleriyle eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlar ile süresi sona erenlerle bunların eşleri, anne ve babaları, bakmakla yükümümlü oldukları çocuklarının bütün tedavileri Meclis tarafından karşılanacak.

Yeni yasanın milletvekillerine getireceği bir başka ayrıcalık da, ömür boyu diplomatik pasaport hakkı olacak. Ayrıca milletvekillerine kimlik kartı yerine rozet verilecek.

Milletvekilleri kamuya ait sosyal tesislerden, o tesislerin en üst düzey yöneticisinin imkanları dikkate alınarak yararlanacak.

Milletvekillerinin maaş dışındaki ödenek ve yolluklarının da Başbakanlık Müsteşarı’na denkliği düzenlenecek.

Bunun yanı sıra, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlara silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilecek.

Vekillere maaş artışı yok

Tartışmalara neden olan teklifle ilgili TBMM Başkanı Cemil Çiçek bir açıklama yapmış ve teklifin maaş artışı getirmediğini ifade etmişti.

Çiçek, özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu getirilen yasa milletvekili özlük yasası değil, maaş artışıyla ilgili bir yanı yok. Sadece değişik kanunlarda ya da fiilen uygulamada olan hususların tek bir kanunun çatısı altında toplanmasından ibarettir.

Meseleye böyle bakarsanız değerlendirme farklı olur, bir kıyak geçiliyor tarzında yapmak isterseniz, her kanun metninde bir şey bulabilirsiniz. Bu getirilen teklifle kamuda görevli bir müsteşarın, bir genel müdürün, bir valinin veya bir başka makam sahibinin, sahip olduğu hakların ötesinde bir şey bu teklifle benim bildiğim gelir durumu yok.

Zaten bunlar ya fiilen ya da başkaca kanunların içerisine sıkıştırılmış vaziyetteyken milletvekilliğinin ne olduğunun, hangi statüde olduğunun bir defaya mahsus belirlenmesinden ibarettir."