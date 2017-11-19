MHP üye olan 626 kişinin parti rozetleri törenle takıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı\'nın düzenlediği üye katılım programı kapsamında 626 kişi törenle rozetlerini takarak parti saflarına katıldı.

GeçEN hafta MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı\'nın Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlediği üye kayıt çalışmasında parti saflarına katılan 626 yeni üye düzenlenen program ile parti rozetlerini taktı. Üye katılım programına, MHP 25\'inci dönem milletvekilleri; Hasan Ali Kilci ve Süleyman Korkmaz, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve partililer katıldı. Düzenlenen katılım töreninde konuşan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, şöyle dedi:

\"Vatandaşlarımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası partimize büyük teveccüh gösterdi. Bizlerde bu ilgi karşısında vatandaşlarımızın ayağına gitmek için Cumhuriyet Meydanı\'nda kurmuş olduğumuz üye kayıt standında 3 gün için 1044 vatandaşımız diğer partilerden istifa ederek partimize üye oldu. Melikgazi ilçesinde oturan 626 kişi bugün Melikgazi saflarına katıldı. Aramıza katılan kıymetli dava arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum.\"

\"SİZ HANGİ ÜLKÜCÜ ŞUURUNA SAHİPSİNİZ?\"

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ise, bu dönemde MHP\'ye üye olma ve bu çatı altında mücadele etmenin çok anlamlı olduğunu anlatırken, \"MHP; Türkiye Cumhuriyeti\'nin teminatıdır. Zamanında bize ip atanlar, bizi eleştirenler ve parti kuranlar oldu. MHP saflarında yer almış, makam ve mevki için yer tutmuş kişiler MHP, lideri ve yöneticilerini hedef alarak yola çıkmışlar. Bunlar \'Ülkücülüğümüz bize yeter\' diyorlardı. Eski CHP\'li bir Genel Sekreter ve kurucuları kurulunda yer alan HDP\'liyi içlerine sindiriyorlar. Bu nasıl ülkücülük şuurudur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ve kadrolarının çizgisinde hiçbir değişiklik yoktur\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP saflarına katılan 626 kişinin parti rozetleri İl Başkanı ve parti ilçe başkanları tarafından takıldı.

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