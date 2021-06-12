MHP Trabzon İl Başkanı: Kılıçdaroğlu’nun hain olacağını düşünmüyorum, CHP milli politikalar uygularsa MHP yanında olur

Trabzon’un yerel haber sitelerinden 61saat’e açıklamalar yapan Bekir Sıtkı Tarım, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, "partisinin AK Parti’nin peşinden gitmediğini AK Parti’nin MHP’nin olduğu yere geldiğini" söyledi.

Tarım, “Açık konuşmak gerekirse ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir hain olacağını düşünmüyorum. CHP bu ülkeye ihanet edemez. Ama CHP’ye ihanet edenler var. CHP’ye ihanet ederlerken; hatırlanacağı üzere CHP’nin lider değişikliği oldu. O süreci çok iyi takip ettiğimiz zaman, Kemal Kılıçdaroğlu’nun o koltuğa nasıl oturtulduğu ortada. Onu mecbur bırakan bir güç var. O gücün adını koymak istemiyorum. O güce Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir biat borcu var” dedi.

"Milli politikalar uygulanırsa CHP'nin yanında oluruz"

MHP İl Başkanı Tarım, CHP’nin iktidar olması durumunda milli politikalar uygularsa MHP’nin, AKP'yi desteklediği gibi CHP’yi de destekleyeceğini söyledi.

“2012 yılına kadar dövüşmüş olduğumuz AK Parti’yi şu anda desteklememizi iyi değerlendirmek gerekir. MHP, AK Parti’nin peşine gitmemiştir. AK Parti, doğru politikalara dönmüş, milli politikalarına dönmüştür. AK Parti, MHP’nin istediği ve bu ülke için zaruri olan politikalara tamamen katılmıştır, dönmüştür, uygulamaktadır. Onun için biz AK Parti’nin peşine gitmedik, AK Parti bizim olduğumuz yere geldi diyebiliriz.

Bugün baktığımızda CHP kıskaca alınmış, sıkıştırılmış bir partidir. Şehrimizin sokaklarında gördüğüm her CHP’li ile çok güzel anlaşacak durumum, pozisyonum vardır. Onların hiç birinin benden daha az vatansever olmadığını biliyorum. İYİ Parti, Saadet Partili ve diğer partili arkadaşlarımız da aynıdır. Hiçbiri bizden daha az vatansever değildir. Ama partilerinin üst yönetimlerinde sıkıntılar var.



Bu üstlerdeki sıkıntıları yarın aştılar ve iktidar oldular, bugün ki söylemlerinin dışına çıktılar diyelim… Bugün AK Parti hangi milli politikaları uyguluyorsa, onları da uyguladıklarını düşünelim. MHP bugün nerede duruyorsa, o gün de aynı yerde durur. MHP o gün de onlar güzel yönetiyorsa onların da yanında yer alır…"