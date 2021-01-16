MHP teşkilatından silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ için paylaşım: Yapanların eline sağlık!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerin ardından peş peşe saldırılar düzenlenirken, MHP Derince Twitter hesabından "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" paylaşımı yapıldı. Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ise silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ın ismini de vererek "Ne oldu geleceği olmayan partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ?" şeklinde bir tweet attı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bugün (15 Ocak 2021 Cuma) 1,5 saat arayla saldırıya uğradı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranların arandığı belirtildi. Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı.

Saldırılara yönelik tepkiler büyürken, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca’nın Özdağ’a yönelik "Ne oldu geleceği olmayan partinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ?” ifadeleri yer aldı. Hesap şikâyetler nedeniyle kısa süre sonra kapandı.

MHP Derince İlçe Başkanlığı hesabından yapılan paylaşımda ise "Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir" ifadeleri yer aldı.





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