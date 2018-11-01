"MHP sürprizlere devam edecek, yerel seçimlerin de parlayan yıldızı olacak"

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesinden Orhan Karataş, MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde "parlayan yıldız" olacağını iddia etti. "Aday olma ihtimali olan isimlerin duyulması bile büyük yankı uyandırdı" diyen Karataş, "Sürprizler devam edecektir" ifadesini kullandı.

Karataş'ın "Alayı birden faaliyete geçti" başlığıyla (1 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Mahalli seçimlerde Cumhur ittifakı olmayacaktır. İttifak yok diye, MHP elbette vazgeçecek değil. İş başa düşmüştür ve MHP daha önce dikkat çektiği tehlikelerin yaşanmaması için bütün imkanlarıyla seçimlere asılacaktır. Ülkemizin her yerinde, bütün seçim çevrelerinde aday çıkaracak ve sonuç almak için gayret gösterecektir. Aday olma ihtimali olan isimlerin duyulması bile büyük yankı uyandırmıştır. Sürprizler devam edecektir. Bu seçimlerin parlayan yıldızı da yine MHP olacaktır."