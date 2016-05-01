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Politika

MHP milletvekili muhaliflerin safına geçti

Genel merkez, yarın 11 mahkemenin daha çağrı heyetinin faaliyetlerini durdurma yönünde karar vermesini bekliyor

01 Mayıs 2016 17:21

MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok 'olağanüstü genel kurulun en kısa zamanda toplanması gerektiğini' söyledi. Kurultay sürecinde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin karşısında tavır alan ilk milletvekili olan İsmail Ok, "Ülkücü hareketin içerisinde bulunduğu bu durumdan çıkışın tek yolu ülkücü iradeye başvurmaktır" dedi.

MHP’de muhaliflerin mahkemeye başvurarak aldırdığı olağanüstü kurultay kararıyla ilgili ihtiyati tedbir kararı çıkartan üst kurul delegelerinin, ikamet ettikleri yerlerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açtığı dava sayısının hafta sonuna kadar 60’ı bulacağı belirtiliyor.

Genel merkez, yarın 11 mahkemenin daha çağrı heyetinin faaliyetlerini durdurma yönünde karar vermesini bekliyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, olağanüstü kurultayın yapılması için her türlü adımı atmaya hazır olan muhalif kanat ise farklı şehirlere giderek, delegelerle temas kurmayı hedefliyor.

Öte yandan MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da yazılı bir açıklama yaparak, “olağanüstü genel kurulun en kısa zamanda toplanması gerektiğini” belirtti. “Ülkücü hareketin içerisinde bulunduğu bu durumdan çıkışın tek yolu ülkücü iradeye başvurmaktır” diyen Ok, Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu’nun ardından muhaliflerin safına geçen 3. milletvekili oldu.

 

15 Mayıs'a kadar neler olacak?

 

- Yargıtay, genel merkezin temyiz başvurusunu gündemine almadı.

- Muhalefet, Yargıtay’dan 15 Mayıs’a karar verilmesini isteyecek.

- Yargıtay’ın bir kararla çağrı heyetinin çalışmalarını askıya alabilir.

- Çağrı heyetinin 15 Mayıs’a kadar kurultayı toplaması halinde hukuka aykırı bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini değerlendiriyor.

 

15 Mayıs'ta ne olacak?

 

- Genel Merkez, Devlet Bahçeli dahil, kurultaya katılmayacak. Genel başkan açılış konuşması yapmazsa hukuki sorunlar oluşabilir

- Bu kriz aşılırsa tüzük değişebilir.

- Genel Merkezin, 15 Mayıs günü kolluk kuvvetlerine başvurabileceğine işaret ediliyor.

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