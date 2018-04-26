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Politika

MHP milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti

MHP'li 5 milletvekilinin İyi Parti'ye geçeceği iddia edilmişti

26 Nisan 2018 23:02

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

Yeniçağ'ın haberine göre, referandum sürecinde Genel Merkez'in tavrına tepki gösteren Koçdemir, 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı.

Koçdemir o süreçte, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka-realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. 'Kem alat ile kemalât', yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu.

5 MHP'li milletvekilinin İyi Parti'ye geçeceği iddia edilmişti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 9 Nisan’da partisinin milletvekillerine Ankara'da verdiği yemekte, “CHP’den İP’e geçebilecek vekiller var. Grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama bizden de 5 vekil arayışları var” ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

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