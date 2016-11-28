MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ümit Özdağ'ın partiden ihracına yaptığı itirazı reddetti

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına ilişkin itirazını değerlendirdiğini belirtti.



Öztürk, Özdağ'ın "kesin çıkarma cezasına" yaptığı itirazın, MHP'nin tüzüğünün 75, 80 ve diğer ilgili maddeler hükmü gereğince reddine, Müşterek Disiplin Kurulu'nca yapılan gizli oylamada, 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazı kabil olmak üzere, oy birliğiyle karar verildiğini kaydetti.

Başkanlığa "hayır" diyeceğim demişti

Özdağ, “Başkanlık sistemi Meclis’e gelirse, ben ret oyu vereceğim" dedikten sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.