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Politika

MHP Mardin İl Başkanı'ndan AKP'li Miroğlu'na tepki: Önce aynaya baksın!

Miroğlu, "MHP-AKP ittifakının sahada güçlü bir karşılığının olmadığını" savunmuştu

21 Nisan 2017 14:07

MHP Mardin İl Başkanı Veysi Oğuz, AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 16 Nisan referandumu sonrası yaptığı, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclis'te AK Parti ile olan işbirliğini sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördük" açıklamasına tepki gösterdi. 

"Sayın Orhan Miroğlu Milliyetçi Hareket Partisi hakkındaki talihsiz açıklamayı yapmadan önce dönüp aynaya bakmasını tavsiye ederdik" diyen Oğuz, "Miroğlu'nun açıklaması, AK Parti içindeki derin çatlak ve bölünmüşlüğü gündemden düşürmek" diye konuştu.

"Günah keçisi aramasına gerek yok"

Veysi OğuzCNN Türk'te yer alan habere göre, yazılı açıklama yapan MHP'li Oğuz, şunları kaydetti:

"Sayın Orhan Miroğlu Milliyetçi Hareket Partisi hakkındaki talihsiz açıklamayı yapmadan önce dönüp aynaya bakmasını tavsiye ederdik. Yaptığı açıklama AKP içindeki derin çatlağı, bölünmüşlüğü gündemden düşürmesi ve hedef saptırmasıdır. Açıklama ile neye hizmet ettiğini kendisi kadar bizler de bilmekteyiz. Başarısızlık varsa bunu kendi partisinde ve politikalarında aramalıdır. Referanduma 2-3 gün kala Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının talihsiz eyalet ve federasyon açıklamalarının sahaya nasıl yansıdığının analizini yapmasını kendisine tavsiye ederim. Ayrıca geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlık yapmış, yeni ve eski bir çok milletvekilinin menfi çalışmalarını bilmemesi mümkün değildir.

Günah keçisi aramasına gerek yok. MHP düşmanlığı ile hedef saptırması, ucuz politika yapması kendisine bir şey kazandırmaz. Özeleştiri yapması kendisine daha çok yakışırdı. Ayrıca siyasetin sahadaki karşılığından bahsetmesi gereken en son birisi varsa Sayın Orhan Miroğlu'dur. Hiçbir tabanı olmadan sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın sahadaki oyları ve konjonktürel olarak gelen oylarla seçilen Sayın Miroğlu, sahadaki karşılığın ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekir"

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