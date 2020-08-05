MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı, inancın Koronavirüs'ten koruyacağını savundu

MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Seval Başkesen, Koronavirüs'ün inançlılara bulaşmayacağını ileri sürdü.

MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve MHP 26. ve 27. Dönem Milletvekili adayı Seval Başkesen, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnancın her türlü musibetten koruyacağını" öne sürerek, "Anadolu, bebesine abdestsiz süt vermemiş anaların vatanıdır" diye yazdı.

Başkesen’in paylaşımı şöyle:

"Virüs ülkemiz etrafını sarmış lâkin, Anadolu; Bebesine abdestsiz süt vermemiş anaların vatanıdır.

İnanç her türlü musibetten muhafaza eder."