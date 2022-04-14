MHP'liler AKP’li isime oy vermedi, seçimi kurayla CHP'li üye kazandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, belediye meclisinde yapılan encümen seçiminde iki MHP’li üye, AKP’li isim yerine başka isim yazdı. Aynı oyu alan CHP’li iki üye ile AKP'li üye arasında çekilen kuradan CHP'li üye çıktı.

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre, MHP’li Karacasu Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında encümen üyeleri seçilirken Cumhur İttifakı’nda çatlak yaşandı. Yapılacak encümen seçimleri için her iki ittifak ikişer adayını toplantıdan önce belirledi.

Cumhur İttifakı MHP’li Mehmet Demiralak ile AKP'li Memduh İlgili üzerinde anlaşma sağlayıp grup kararı aldı.

Millet İttifakı ise Nuri Öncü ile Nail Kurt'u aday gösterdi. Yapılan gizli oylamada iki MHP’li üye grup kararına uymayarak, Memduh İlgili yerine seçimde olmayan iki isme oy verdi.

Oylamanın sonucunda MHP'li Demiralak 7 oy alırken, AKP'li Memduh İlgili 5 oyda kaldı.

Bunun üzerine fire vermeden kendi gruplarından 5'er oy alan Millet İttifakı’nın iki üyesi Kurt ve Öncü ile AKP'li İlgili arasında kura çekildi.

Belediye Başkanı Erikmen'in çektiği kuradan CHP'li Öncü çıktı.