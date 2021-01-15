MHP lideri Devlet Bahçeli, Covid-19 aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daveti üzerine' Covid-19 aşısı yaptırdığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, Genel Merkez'de Covid-19 aşısı olduğu sırada çekilen fotoğrafını paylaştı.

Herkesi aşı olmaya davet eden Bahçeli, şunları yazdı:

" Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da CoronaVac aşısının uygulanmaya başladığı ilk gün Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yaptırdı. Aşı kampanyasının teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu: Sıramı bekleyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, da Sağlık Bakanı'nın aşı davetini kabul ettiğini açıklayarak, Koronavirüs aşısı olacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, "Sağlık Bakanı’ndan davet geldi. Ben de vatandaş olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarını aşı olması lazım. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Bugün pandemide çok büyük bir tablo ortaya çıkmadıysa bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır. O nedenle sağlık çalışanlarına benim selamlarımı saygılarımı iletirseniz mutlu olurum" dedi.

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