MHP Lideri Bahçeli Adana'da (2)

BAHÇELİ: 2019 AYARLI ÇIKARCI KOALİSYON MİLLİ BİRLİK RUHUNU SARSMAYACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \"Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak; beka ve diriliş mücadelesini sakatlayamayacaktır\" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin 1071 hizmetinin toplu açılış ve temel atma töreninde, yağmura rağmen toplanan yaklaşık 50 bin kişiye hitap etti. Her gelişinde Adana\'yı daha güzelleşmiş bulduğunu belirten Bahçeli, \"Her ziyaretimde Adana\'nın kamburlarından biraz daha kurtulduğunu görüyorum. Ne mutlu sizlere ki Adana büyüyor, güzelleşiyor, gürbüzleşiyor, prangalarını söküp atıyor. Böyle de olması gerekiyor, çünkü Adana Türkiye\'nin özeti, Türk milletinin özü, istikbalin özgüvenidir. Çukurova hamdolsun parlıyor, bereket saçıyor. Adana yükseliyor, birlik meşalesini canlı tutuyor. Her biri birbirinden değerli 1071 Hizmetin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni münasebetiyle burada olmaktan, Adana\'nın şanına yakışır çalışmalara bizzat şahitlik etmekten kıvanç duyuyorum. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü Bey\'e teşekkür ve takdirlerimi iletiyorum. Adana\'ya kazandırılan dev eserlerin planlama, proje ve yapım aşamasında emeği geçen belediye personelini, dava arkadaşlarımızı, aziz vatandaşlarımızı yürekten kutluyor, hayır olsun diyorum. Adana için taş üstüne taş koyan, irade gösteren, sorumluluk alan, ter akıtan, mesai sarf eden her vatan evladını samimiyetle tebrik ediyorum\" diye konuştu.

\'İMANIMIZLA ÇİĞNERİZ\'

MHP\'yi hiç kimsenin durduramayacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

\"Bazı odakları görüyorsunuz, kıskanıyorlar, millete hizmet aşkımızı küçük göstermeye, küçümsemeye kalkışıyorlar. İlle bir eksik bulmak, ille bir gedik açmak için kuyrukta bekliyorlar. Ancak başaramayacaklar, bu kervanı durduramayacaklar. Arkamıza baka baka değil, geleceğin beka ve huzur dolu Türkiye\'sini inşa etmek, imar etmek, mamur hale getirmek için üzerimize ne düşüyorsa yaptık, yapmaya azimle devam edeceğiz. Yolumuza o çıkmış, bu geçmiş, bizim için anlamsız ve masaldır. Hiçbir nifak, hiçbir fesat, hiçbir kötürüm ve kumpas Milliyetçi Hareket Partisi\'ni durduramayacaktır. Diyelim ki, durdurmayı denediler, biliniz ki imanımızla çiğner, inancımızla tüm oyunları dün olduğu gibi bozar dağıtırız. Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlayamayacaktır. Güvence Adana\'dır. Güvence Türk milletidir.\"

\'BİZ ADANALIYIK, BİCİ YER, ŞALGAM İÇERİK\'

Adana\'nın, Akdeniz\'in incisi olduğunu dile getiren MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:

\"Adana; Akdeniz\'in incisi, Milli Mücadele\'nin kalesi, milli birlikteliğimizin kaynağıdır. Adana\'nın varlığına yön çizen vakur tutum, sağlam tavır, güçlü irade Türkiye\'nin bölünmesini arzu eden karanlık çevrelerin kâbusudur. Aynı zamanda habis ve hasmane odakların aşamadığı bariyerdir. Adana tabiriyle söylersek; Biz Adanalıyık, bici yer, şalgam içerik. Ancak Türk ve Türkiye düşmanlarının elinden bal olsa yemeyiz, şerbet olsa içmeyiz. Adana azmin ne olduğunu el emeği, göz nuruyla ispat eden güzide şehirlerimiz arasındadır. Belediye ve vatandaş dayanışmasına örnek, birlik ve beraberliğe emsaldir. Birlikten güç doğar sözü Çukurova\'nın bereketli topraklarında anlam bulmuştur. Adana\'nın birliğinden doğan bu kuvvet hayranlık uyandıran eserlerin meydana gelmesine vesile olmuştur. Adanalılar; gıpta edilecek hasletleriyle, milli haysiyetleriyle, tarihi ve kültürel değerleriyle geçmişin bereketinden geleceğin berraklığına hızla yürümektedir. Milliyetçi Hareket Partisi\'nin üretken belediyecilik anlayışı Adana\'da karşılığını bulmuş, layıkıyla temsil edilmiştir. Önem ve özellikle belirtmek isterim ki; Bizim belediyecilik anlayışımızda çatık kaş, asık yüz yoktur. Bizim belediyecilik kavrayışımızda çatlak ses, çorak bakış, çürük bahane yoktur. Bizim belediyecilik kabulümüzde insana değer, mazluma hürmet, mağdura yakın alaka hâkimdir. Çok şükür ki Adana Büyükşehir Belediyesi emin ve ehil ellerdedir. Ve de özünde çalışkanlık, sözünde itibar vardır. Adana Büyükşehir Belediyesi farkını göstermiş, rüştünü ispatlamıştır.\"

\'IŞİD ARTIK BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR\'

Konuşmasında Ortadoğu\'da yaşanan gelişmelere de değinen Bahçeli, \"Bugünkü zaman sürecinde, hem ülkemizde, hem de komşu coğrafyalarda olağan üstü gelişmeler yaşanmaktadır. Barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için çabalayanlarla savaş ve kaosu hâkim kılmak isteyenler adeta çatışmaktadır. Bölgede huzur ve refahı yakalamak isteyen ülkelerin karşısında dış müdahalelerle kriz ve karışıklık çıkarmaya çalışan küresel güçlerin varlığı alenileşmiştir. İnsanlığı istikrarsızlığa, yerküreyi huzursuzluğa itmek için yoğun faaliyet gösteren sapkın eğilimler, şer ve şiddet cephesi tahrik ve tacizlerini sıklaştırmıştır. Suriye ve Irak\'ta var olan otorite boşluğunu fırsat bilerek ortaya çıkan IŞİD artık bitme noktasına gelmiştir.

En azından iddialar bu yöndedir. Türkiye, Rusya ve İran Suriye\'de normalleşmenin tesis edilmesi için makul ve müspet gördüğümüz çalışmalarını sürdürmektedir. Siyasi sürecin başlaması için üç ülke iradesini ortaya koymuştur. İlaveten Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunması hassasiyetinde buluşmuşlardır. Ne var ki, PKK/PYD terör örgütü ABD\'nin himayesinde Suriye\'nin yaklaşık olarak dörtte birini işgal etmiştir. Ülkemizin gösterdiği haklı hassasiyet çerçevesinde PKK/PYD\'nin Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarının dışında tutulması şimdilik dikkate alınmıştır. Görünen budur\" diye konuştu.

\'ABD, PKK/PYD\'Yİ KORUYOR\'

ABD\'nin, terör örgütü PKK/PYD\'yi koruduğunu savunan MHP Lideri Bahçeli, şöyle devam etti:

\"ABD yönetimi IŞİD bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK/PYD\'yi hala kollamaktadır. Yeni silah sevkiyatlarıyla bu terör örgütünü desteklemeye canla, başla devam etmektedir. Güney sınırlarımız boyunca dengeler öylesine sarsılmıştır ki, Türkiye açıkça tehdit edilmekte, terör örgütleri zehir saçmaktadır. Kandil\'in yanında, bilhassa Afrin, Cezire, Kobani, Tel Abyad, Münbiç insanlık düşmanlarının denetim ve kontrolündedir. Türkiye\'nin bekasını müdafaa maksadıyla, vatan topraklarının mücavir alanlarında tek bir terör örgütünün varlığına asla izin verilmemelidir. Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle ve süratle Afrin muhakkak surette temizlenmelidir. Sınırlarımızın dibinde korsan ve terör devleti kurulmasına en küçük göz yumma hali felaketimize neden olacaktır. Haine merhamet olmaz. Haine acıma hiç olmaz. Türkiye\'ye saldıranlar doğduklarına pişman edilmelidir. Bekamızın muhafazasında başka çare yoktur. Mesele Türkiye\'nin milli ve tarihsel haklarını müdafaa meselesidir. Mesele ülke güvenliğinin sağlam esaslara bağlama meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir. Yıkım ve çöküşü için açıktan ve örtülü hangi ülke veya örgütler plan yapıyorsa, bu kapsamda kimler faal halindeyse gereken sert cevabı almaları mecburidir. FETÖ\'nün kökü kazınması 2018\'de ana hedeflerden birisidir. PKK\'nın tümden imhası 2018 yılının bir diğer ana hedefidir. ABD\'nin desteği, İsrail\'in yataklığı Türk milletinin iradesiyle püskürtülecek, inanıyorum ki, caniler, cani hevesler, cinayet kafilesini besleyen alçaklar sükûtu hayale uğrayacaklardır. Bunların yanında, ABD yönetimi, geçtiğimiz yılın son günlerinde haksız ve hukuksuz bir şekilde Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını ilan ederek yeni bir kriz çıkarmıştır. Dünyanın gösterdiği tepkiye aldırış etmeyen ABD, çok ciddi küresel ve bölgesel fecaatlere hizmet edecek bu karardan ısrarla vazgeçmemiştir.\"

\'İRAN\'DAKİ OLAYLARI, ABD VE İSRAİL ALEVLENDİRDİ\'

İran\'da yaşanan olaylarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

\"Bütün bunlar olup biterken İran, 28 Aralık Perşembe gününden itibaren dalga dalga büyüyen protesto gösterilerine sahne olmuştur. Meşhed kentinde başlayan ekonomik sorunlara yönelik gösteriler, üzerinden çok geçmeden İran geneline yayılmış ve nitelik değiştirmiştir. İran\'da, hayat pahalılığı ve işsizlik gerekçe gösterilerek başlayan toplumsal olaylar, sonrasında dozaj ve şiddeti yoğunlaşarak rejim protestolarına dümen kırmıştır. İran\'daki sokak hareketlerine ABD ve İsrail\'in açık destek vermesi, Riyad yönetiminin kapalı teşviki ve neticede düşmanca provokasyonlar oynanan oyunu deşifre etmiştir. ABD ve İsrail\'in kışkırtması rejim tartışmalarını alevlendirmiştir. İran\'daki etnik farklılıklar kaşınarak bölünme senaryolarının bu ülkedeki ayağının nasıl gerçekleştirilmeye çalışıldığı da ayyuka çıkmıştır. PKK terör örgütünün İran\'daki kolu olan PJAK\'ın, gösterilerin içinde boy göstermesi vahametin bir başka boyutudur.

Suriye\'nin kuzeyinde PYD\'yi silahlandıranlar, Irak\'ın kuzeyinde Barzani\'yi sözde bağımsızlık referandumu için cesaretlendirenler, Türkiye\'de PKK\'ya kol kanat gerenler, İran\'ı da hedefe yerleştirmişlerdir. İran\'ın siyasi ve toprak birliği sonuna kadar desteklenmelidir.

İran\'da yaşananlar elbette ve öncelikle bu ülkenin kendi iç sorunudur. Ancak gayri meşru telkin ve tembihlerle, hatta bizzat yabancı casusların tezgahlarıyla İran\'ın karıştırılması bölgesel nitelikli vahim sonuçlara yol açacaktır. İran\'ın birliği savunulmalı, komşuluk ilişkilerinin gereği yapılmalıdır. İran Türklüğünün; bozguncuların, ayaklanma çağrısı yapan kanlı emperyalizmin tehlikeli tuzağına düşmeyeceğine inancım tamdır. Kaldı ki beklentimiz de budur. İran\'dan sonra sıranın Türkiye\'ye geleceğini açık açık söyleyenler, şunu unutmasınlar ki, Gezi Parkı\'nda denediler olmadı, Kobani olaylarıyla sonuca gitmek istediler olmadı, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle son kozlarını oynadılar yine olmadı. Hangi çılgın, hangi çukur ve zillet zihniyet Türkiye\'yi kaosa sürüklemek istiyorsa karşısında etten duvar bulacaktır. Bunların topu gelsin, asla ama asla başaramayacaklardır.\"

ABD\'deki Hakan Atilla davasına yönelik eleştirilerde bulunan MHP Lideri Bahçeli, şöyle konuştu:

\"Birkaç aydan bu yana ABD\'de İranlı bir şarlatanın itirafçı yapıldığı bir dava sürüyordu. Bu şarlatan hezeyanlarıyla ülkemizi hedef alıyordu. Aynı şekilde hukuki olmaktan ziyade siyasileşen söz konusu dava sürecinde özellikle ABD medyası aracılığıyla Türkiye suçlandı, karartıldı, hatta peşinen mahkum edildi. İranlı şarlatan şayet ABD kanunlarına göre bir suç işlemiş olsaydı yargılanıp ceza alması normal karşılanacaktı. Ancak başından beri söylediğimiz üzere suç Türkiye\'de işlenmiştir, o halde bu suçun hesabının sorulacağı hukuk sahası ABD değil Türkiye\'dir. ABD yönetiminin yapması gereken bu şarlatanı Türkiye\'ye iade ederek, sahip olduğu bilgileri ülkemizle paylaşmasıydı. Fakat ABD bunu yapmamış, asıl niyeti Türkiye ile ilişkileri daha da sorunlu hale sokacak bir yol izlemeyi tercih etmiştir. Ne idüğü belli olmayan bir şahsı itirafçı yaparak Türkiye\'nin itibarına zarar vereceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Türkiye kimsenin yargılayacağı bir ülke değildir. İranlı şarlatanın doğruluğu meçhul sözde itiraflarıyla süren davanın sonucunda jürinin açıklamasıyla bir banka yöneticisi güya suçlu bulunmuştur. Mahkeme nihai kararını 13 Nisan\'da açıklayacaktır. Suçlamaların içeriği ne olursa olsun davanın esas ve maksadı bize göre sakat olduğundan, kararın milletimiz nezdinde itibar ve inandırıcılığı yoktur. Zira suçlanan Türkiye\'dir. Yargılama siyasidir, hukuki temel ve içerikten tamamıyla yoksundur. ABD yönetimi içine düştüğü yanlışı görmeli hala vakit varken bu yanlışından dönecek erdemi göstermelidir. İki ülke şimdiye kadar meseleleri müttefiklik zemininde aşarak bugünlere gelmişken, ABD\'nin yanlış tutumu ilişkilerimizi daha da zedeleyecektir. PKK/PYD\'yi binlerce TIR\'lık sevkiyatlarla silahlandıran ABD, bu dava üzerinden gerçekte ne yapmaya çalışmaktadır? Türkiye\'yi terör kuşağı ile çevreleme gayretinde olan ABD yönetiminin bizlere açıkça söylemek istediği nedir? ABD kanunlarına göre suç var diyenler, Türk kanunlarına göre her gün ihanet suçunu işleyen ABD\'li asker ve sivil bürokratları tutarlılık gereği teslim etmeyi ne zaman akıllarına getireceklerdir? FETÖ elebaşısını Pensilvanya\'da koruyup kollamaya devam eden ve iadeye yanaşmayan ABD, bir şarlatan üzerinden Türkiye\'nin haklı taleplerini gölgeleyebileceğini düşünüyorsa gaflettedir, yanlıştadır.\"

TOPLU AÇILIŞ YAPTI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Lideri Bahçeli\'ye konuşmasının ardından Adanaspor ve Adana Demirspor atkıları ile üzerinde Devlet Bahçeli yazan formalarını hediye etti. Daha sonra Bahçeli ve protokol üyeleri birlikte kurdele keserek, 1071 hizmetin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Törenin ardından MHP Lideri Bahçeli\'nin Ankara\'ya döneceği açıklandı.



