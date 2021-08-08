MHP'li Yönter’den TİP Milletvekili Atay’a: Terörizmin mazbata almış hali, haysiyet yoksunu, müptezel

Orman yangınları konusunda sosyal medyadan global yardım talep eden sanatçıları hedef alan Yeni Asır gazetesinin manşetine tepki gösteren oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar'a, "Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu kez de kendisiyle ilgili Recep İvedik yorumu yapan TİP Milletvekili Barış Atay'ı hedef aldı. Yönter, Atay’a “ Terörizmin mazbata almış halidir! Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur!” dedi.

TIKLAYIN - MHP'li Yönter, Şahan Gökbakar'ı hedef aldı: Sen kendine yardım iste, boş kafanın almadığı işlere karışma

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yönter, 7 Ağustos’ta, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangının başından beri sahada çalışmalara destek veren ve sosyal medyadan yayın yapan oyuncu Şahan Gökbakar'ı hedef aldı.

Yönter, bugün de Twitter'da kendisiyle ilgili Recep İvedik yorumu yapan TİP Milletvekili Barış Atay'ı da hedef aldı.

Barış Atay, Twitter hesabından Gökbakar'ın hakaretlere yanıt verdiği videoyu alıntılayarak "Şahan Gökbakar 'Recep İvedik hayali bir karakter, yaşamıyor' diyerek anlatmaya çalışmış. Fakat, yaşıyor(lar) İzzet Ulvi Yönter’e bakınca daha net anlıyorsunuz. İşte o da kravat takmış, traş olmuş, makam sahibi versiyonu…" diye yazdı.

Bunun üzerine MHP'li Yönter de Atay'a, "Kim kiminle yürüyor bellidir! Barış Atay, terörizmin mazbata almış halidir! Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur! Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller... Aranızda hiçbir fark yoktur...Sana bakınca görülen sadece ihanettir!" dedi.

TİP'li Atay da Yönter'in bu paylaşımını alıntılayarak, "Çok içlendiysen, ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" diye yazdı.