MHP'li Yönter, Şahan Gökbakar'ı hedef aldı: Sen kendine yardım iste, boş kafanın almadığı işlere karışma

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, orman yangınları konusunda sosyal medyadan global yardım talep sanatçıları hedef alan Yeni Asır'ın manşetine tepki gösteren oyuncu Şahan Gökbakar'a, "Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar" dedi.

MHP'li Yönter, yangının başından beri sahada çalışmalara destek veren ve sosyal medyadan yayın yapan oyuncu Şahan Gökbakar'ı hedef aldı.

Gökbakar'ın "Help Turkey" kampanyasına katılan sanatçıları hedef alan Yeni Asır manşetine tepki gösterdiği videoyu paylaşan Yönter şunları yazdı:

"Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!"

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