Burcu Biricik'ten sanatçıları hedef gösteren Yeni Asır manşetine tepki: Ben vatanına aşık bir vatandaşım!

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken; havuz medyasının, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say'ın da arasında olduğu ünlüleri manşete taşıyıp hedef göstermesi tepki çekti.

Biricik sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendisi dahil diğer ünlü isimlerin de hedef gösterildiği habere tepki gösterdi.

Biricik, "İtham edildiğim şeyin tersine ben vatanına aşık, sırf bu yüzden tek bir canın dahi canı yanmasın, tek bir güzelliği bozulmasın diye çabalayan ve elinden geldiğince yardım etmeye çalışan bir vatandaşım. Umarım küçük de olsa bölgedeki birinin bir ihtiyacına, bir ağaca, bir hayvana dokunmuştur" ifadelerini kullandı.