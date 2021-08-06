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Burcu Biricik'ten sanatçıları hedef gösteren Yeni Asır manşetine tepki: Ben vatanına aşık bir vatandaşım!

06 Ağustos 2021 10:55

'Camdaki Kız' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, "Ben vatanıma aşığım" diyerek, kendisi dahil diğer ünlü isimlerin de hedef gösterildiği Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi.

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