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Politika

MHP'li Yalçın'dan Sebahat Tuncel'e: Müsilaj ağızlı militan

26 Haziran 2021 12:22

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6 Kasım 2016’dan beridir tutuklu bulunan eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’i hedef aldı.

Yalçın, HDP’nin kapatılması gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye  “Kapatılması gereken bir şey varsa o da Bahçeli’nin ağzıdır” diyen eski DBP Eş Genel Başkanı Tuncel’e "MHP Liderini susturmak senin haddine mi düşmüş müsilaj ağızlı militan!" diyerek hakaret etti.

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MHP’li Yalçın’ın paylaşımları şöyle:

 

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