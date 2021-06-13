MHP'li Yalçın'dan Ahmet Davutoğlu'na: Başbakanlıktan azledilmesinin sebebini hâlâ MHP'nin tutumunda arıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının şüphelilerinden biri olan Gülahmet Gül'ün Bursa Ülkü Ocakları Başkanı yapılmasını eleştiren, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na “Anlaşılan o ki başbakanlıktan azledilmesinin sebebini hâlâ MHP'nin tutumunda arıyor. Ülkü Ocaklarının atamalarına karışması 'FETÖ' taktiğine benzemektedir" dedi. Yalçın, Sözcü, Karar, Yeniçağ gazeteleri için ise "Medyada yuvalanmış ve uyduruk sütre gerisinden efelik taslayan" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak 2021 tarihinde, cuma namazına gitmek için evinden ayrıldığı sırada 5 kişinin sopalı saldırısına uğramış ve kafasına 18 dikiş atılmıştı.

Özdağ, dün kendisine saldırılanlar arasında bulunun Gülahmet Türk’ün Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Twitter’da yaptığı açıklamada “15 Ocak 2021'de şahsıma yapılan kalleş saldırıda yer alan bu kişiyi bu göreve kim atadı Sn.Bahçeli’ye soruyorum?" ifadelerini kullandı.

Haberin duyulmasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu atamayı eleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün sosyal medya hesabı Twitter’da, Davutoğlu ve atamayı haberleştiren gazeteler arasında bulunan Sözcü, Karar ve Yeniçağ gazetelerini hedef gösterdi.

“Anlaşılan o ki başbakanlıktan azledilmesinin sebebini hâlâ MHP'nin tutumunda arayan Davutoğlu; beslediği kin ve garezi, ipliğini pazara çıkaran partimizi ve Ülkü Ocaklarını karalayarak izhar etmektedir” paylaşımı yapan Yalçın, Davutoğlu’nun son günlerde ülkücüleri hedefe koyduğunu öne sürerek “Ülkü Ocaklarının atamalarına karışması FETÖ taktiğine benzemektedir. Kendisine bu aklı verenler, Milliyetçi-Ülkücü hareketi hedef almasını özellikle tembihlemişlerdir.

Ne var ki Sözcü, Karar, Fitneçağ gibi medyada yuvalanmış ve uyduruk sütre gerisinden efelik taslayan birtakım Ülkücü muarızları, fırsatı ganimet bilerek söz konusu hadiseyi kaşımaya, ‘siyasi etik’ üzerinden de MHP’yi hedefe koymaya çalışmaktadır,

Bunlar; kuyruklu yalanları tatlı bir masal gibi anlatır, Pinokyo gibi uzayan burunlarını her yere sokmaktan zevk alırlar” dedi.

Yalçın'ın paylaşımları şöyle:

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak 2021 tarihinde, cuma namazına gitmek için evinden ayrıldığı sırada 5 kişinin sopalı saldırısına uğramış ve kafasına 18 dikiş atılmıştı.

Saldırı sonrasında Abdurrahman Gülseren, Berke Aygün, Gülahmet Türk, Kadir Hukanoğlu ve Muhammet Raşit Gürsoy gözaltına alınmış kasten yaralama suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ancak sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

TIKLAYIN - MHP’nin hedefinde yine gazeteciler var: “Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin ülkücü hareketle ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskası”