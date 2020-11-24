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MHP’li üst düzey yetkili: Bülent Arınç’ın koruması artık kalktı; ‘bileti kesildi’

“MHP’liler artık (Arınç’ın) bileti kesildi diye düşünüyorlar"

24 Kasım 2020 07:28

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi AKP’li Bülent Arınç’ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" açıklamasının ardından Cumhur İttifakı içinde patlak veren krize dair MHP’li üst düzey bir yetkili, “Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı” ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, HaberTürk TV’de yayınlanan Kübra Par’la Açık ve Net programında Bülent Arınç’ın açıklamaları sonrasında patlak veren krize dair MHP cephesinden dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Saymaz’ın ismini vermediği ‘MHP’li üst düzey bir yetkili’, “Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı” dedi. Saymaz, MHP’li ismin açıklamalarını, “MHP’liler artık (Arınç’ın) bileti kesildi diye düşünüyorlar” diye değerlendirdi.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“MHP’li üst düzey bir yetkili ile konuştum. Kendileri dedi ki; Biz, Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye Cemal Enginyurt’u disipline sevk ettik. Erhan Usta’yı grup başkanvekilliğinden aldık, partimizden ayrıldı. Milletvekilimiz Sefer Aycan’ı görevinden aldık. Bu insicamı bozan teşkilatlarımızı ve il başkanlarımızın bazılarını görevlerinden aldık. Bu Bülent Arınç’ın koruma zırhı, muhafazası, imtiyazı nereden geliyor.

Bugüne kadar korunuyordu, bugünden itibaren koruması artık kalktı.

Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı.”

Saymaz, bu ifadelerin ne anlama geldiğine dair soru üzerine ise, “MHP’liler şöyle diyor; Onun artık bileti kesildi diye düşünüyorlar” diye yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç, geçen günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda Erdoğan’ın işaret ettiği ‘hukuk reformu’ ile Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılabileceğini ifade eden cümleler kurmuştu. Bu ifadeler ardından bazı yandaş isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki göstermişti.

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Açıklamaların üzerinden üç gün geçtikten sonra konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Arınç’ın sözlerini ‘fitne ateşi’ olarak değerlendirdi.

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Arınç ise bugün yaptığı açıklamada Erdoğan’ın kendisini rencide eder şekilde ağır konuştuğunu söylemiş, yüz yüze görüşmede istifa edeceğinin sinyalini vermişti.

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