MHP’li Özdemir, Sözcü yazarı Çölaşan’ı yine hedef aldı: Kimin kurşun askeri olduğunuzu iyi biliriz!

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yine Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan’ı hedef aldı. Özdemir, Çölaşan için, "Kimin kurşun askeri olduğunuzu iyi biliriz!" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Özdemir, "Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan’ı gayet iyi tanırız! Geçmişte hangi tezgâhları çevirmeye kalkarak 'MHP misyonunu tamamladı' başlıklı haber ve yazılarla nereye hizmet ettiğini, bugün de nereye yaranmaya çalıştığını, kimin kurşun askeri olduğunuzu iyi biliriz! Maksatlı kalem Çölaşan bu yüzden kendisini yormasın, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’dan bu yana nereden nerelere geldiği ortadadır. Ülkemiz, terörün başı ezmeye, egemenlik haklarımızı her alanda kararlıkla korumaya, küresel güç olma yolunda ilerlemeye devam ediyor." görüşünü savundu.

Özdemir paylaşımlarında şunları kaydetti:

"MHP, Çölaşan ve türevleri olan çaşıtların maksatları ve eylemleri karşısında Türkiye’nin sapasağlam ayakta kalması için aşamadıkları; her defasında irade, mücadele ve başarıları karşısında diz çökmek mecburiyetinde kaldıkları Türk Milleti’nin sarsılmaz kalesidir. Türkiye, yakın zaman öncesine kadar yaşananlara bakıldığında nice tehdit ve tehlikelerden döndü. MHP bütün bunlar karşısında daima milli irade, demokrasi ve Türkiye safının yanında yer aldı. Kuvveti her daim milletin kendisinden bildi.

Kaos bekleyenler, kriz umanlar, siyasi belirsizlik hesabına girenler ve Türkiye’nin mahvından çıkar umanlarsa saplandıkları bağnazlıkla Türk Milleti’ne hasım olanlardan daha çok hasımlık yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Çölaşan’la beraber içerisinde bulunduğu zihniyet sahipleri, ikbal ve iktidar için Türkiye’ye dışarıdan müdahale etme amacı taşıyanların sözleri ile heyecana kapılsalar da hüsrandan kurtulamayacaklar, milli iradeden daha üstün bir güç olmadığını gerçeğiyle yeniden yüzleşecekler."

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