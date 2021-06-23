MHP'li Özdemir Cumhuriyet gazetesini hedef aldı: Çamurluğu kendisini bir kez daha göstermiştir

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Özdemir, bu kez Cumhuriyet gazetesine ilişkin olarak, "Sayın Genel Başkanımız’ın dün TBMM grup toplantımızda yaptığı açıklamalarını 'Cinayeti aklama çabası!' başlığıyla duyuran Cumhuriyet gazetesinin çamurluğu kendisini bir kez daha göstermiştir. Tescilli terör seviciliği ve yandaşlığı yeniden ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bu gazetenin MHP konusundaki hazımsızlığı ve karanlık sureti bir tarafa, bir gün olsun kahraman vatan evlatlarının terörle mücadele karşısında verdiği amansız gayretlere destek olduğu görülmemiştir. Çamur zihniyetini sayfalarına taşıyarak safını belli etmiştir. PKK sözcülüğüne soyunup, Kandil inlerinde terörist elebaşlarıyla buluşup, sözlerini manşetine taşıyan ve terör propagandasında ne kadar mahir olduğunu kanıtlayan Cumhuriyet’in, İzmir’de yaşanan cinayet ve provokasyonla ilgili tutumu maksatlıdır. Sayın Genel Başkanımız “provokasyonun içinde derin PKK’nın, yabancı istihbarat örgütler ile kiralık taşeronların parmağının olup olmadığı araştırılmalıdır” derken, Cumhuriyet gazetesini rahatsız eden ne olmuştur? Cinayetin her yönden araştırılması çağrısı sizi niye korkutmuştur?" görüşünü savundu.

Özdemir şunları kaydetti:

"Fail yada maktulün başta terör örgütleri olmak üzere, kimlerle ilişkisinin var olduğunun tespiti soruşturmanın salahiyeti ve içerisinde bulunulan hassas dönem açısından önemlidir. Bunların dikkate alınması da elzemdir. Türkiye alçak komplolara kurban edilmeyecektir.

MHP, bu cinayeti reddetmektedir. Ayrıca konunun her yönden araştırılması ve Cumhuriyet gibi yayın organlarının, olayla ilgili ne biliyorsa savcılıkla paylaşmaları çağrısını yapıyorken, gerçeklerin ve hassasiyetimizin Cumhuriyet’in attığı rezil başlıkla ne alakası vardır?

Dolayısıyla Cumhuriyet gazetesi haberleriyle tahrik kampanyası yapmaya devam etmek yerine, alacağı özel izinle hem soruşturma hem de kovuşturma sürecine müdahil olmalı, şayet yürekleri yetiyorsa olayın iç yüzünün aydınlığa kavuşmasına hizmet etmelidir."

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