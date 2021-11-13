MHP'li meclis üyesi, görevinden ayrıldı: AKP ne yaparsa yapsın sesimi çıkarmayacak mıyız, harama el kaldırmaktan yoruldum

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Hasan Basri Yüksel, sosyal medya hesabında görevini bırakacağını açıkladı. Yüksel, “Bugünden tezi yok, Belediye Meclisi üyeliğinden ayrılacağım. AKP ne yaparsa yapsın sesimizi çıkartmayacak mıyız? Zaten harama, haksızlığa el kaldırmaktan şahsım adına yoruldum” dedi.

Malatya, Yeşilyurt Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Hasan Basri Yüksel, kişisel Facebook hesabında yaptığı paylaşımlarda, görevini bırakacağını açıkladı.

Yüksel, şu açıklamaları yaptı:

"Genel başkanların ittifak anlayışına uymayan, çakal sürüleri Malatya'da, belediyelerde köşe başlarını ele geçirmişler. Kendi çıkarları uğruna Cumhur İttifakı'nı yorumluyor ona göre hareket ediyorlar. MHP kimsenin babasının çiftliği değil. İşkence gören, hapis yatan, şehit veren biziz. Gerekirse MHP’den ihraç edilmeyi bile göze aldım. Davamı MHP’sizde savunurum.

Bugünden tezi yok Belediye Meclis üyeliğinden ayrılacağım. Eş, dost ve arkadaşların haberi olsun. Hakkınızı helal edin. Gerçek MHP'li gibi; MHP'li meclis üyesi gibi davranamadığım için hakkınızı helal edin.

Cumhur İttifakı'na zarar gelmesin diye; 50, 55 yıldır hizmet ettiğim partime zarar gelmesin diye konuşmuyoruz, bu ne yahu? İttifakı biz mi yanlış anladık? AKP ne yaparsa yapsın sesimizi çıkartmayacak mıyız? Bırakırım Meclis üyeliğini. Zaten harama, haksızlığa el kaldırmaktan şahsım adına yoruldum.”

Yüksel, daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Kardeşim belediye meclis üyeliğinden ayrılacağım dedim. Konuyu başka yerlere çekmenin anlamı yok. MHP’den kovulsak dahi partimize hizmete devam. Bu işten hainlere prim çıkmaz” dedi. (ANKA)