MHP'li Enginyurt'tan 'Başak Demirtaş' açıklaması: HDP karşıtlığımız ahlaksızlığı tasvip ettirmez

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Başak Demirtaş’a yapılan cinsiyetçi paylaşımı kınadı.

HDP karşıtı olduğunu ifade eden Enginyurt, Demirtaş’ın eşine yapılan cinsiyetçi saldırıyı ‘ahlaksızlık’ olarak nitelendirdi.

Enginyurt, “Başak Demirtaş, anne, eş, kadın ve insandır. Soysuzca ve namussuzca yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Selahattin Demirtaş üzerinden ailesine yapılan saldırı insanlık suçudur. Suç işleyenleri şiddetle lanetliyorum. HDP karşıtlığımız ahlaksızlığı tasvip ettirmez” dedi.

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