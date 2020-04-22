MHP'li Enginyurt'tan '23 Nisan'da TBMM'de olacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na: Koronavirüs korkusuyla kız kardeşinin cenazesine katılamadın

MHP’li Cemal Enginyurt, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki 23 Nisan’da özel oturumda yer almasına yönelik olarak, "Kemal Bey! Sen koronavirüs korkusuyla, kız kardeşinin cenazesine katılamadın." ifadelerini kullandı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP liderinin TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda yer alma kararını, kısa süre önce hayatını kaybeden ablası üzerinden eleştirdi.

Enginyurt kişisel Twitter hesabından yönelttiği eleştiride, "23 Nisan'da, Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de olacakmış. Bakalım kimler gelecek, gelmeyecek yoklama alacakmış. Kemal Bey! Sen koronavirüs korkusuyla, kız kardeşinin cenazesine katılamadın. Şimdi bu cesareti nereden aldın da, yoklama yapmaya kalktın? Dünyada salgın var salgın. Hayırdır dert ne?” diye yazdı.



Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kardeşi Fikriye Dalgıç’ı, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocukları ile birlikte mezarlıkta son yolculuğuna uğurlamış ancak salgın nedeniyle yoğun katılım olmaması için uyarıda bulunmuştu.