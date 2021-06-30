MHP'li Büyükataman, Onur Yürüyüşü nedeniyle CHP'yi hedef aldı: CHP, Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İstanbul Taksim'de düzenlenen Onur Yürüyüşü nedeniyle CHP'yi hedef aldı. CHP'li bazı milletvekillerinin Onur Yürüyüşü'ne destek verdiğini belirten Büyükataman, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır" dedi.



MHP'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Taksim'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde "Kürdistan" sloganlarının atıldığını öne sürdü. Yürüyüşe CHP'li milletvekillerinin de destek verdiğini belirten Büyükataman, "Bu destek Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, her bir CHP'li kardeşimizi de rahatsız etmiştir. CHP yönetiminin millete yabancı dostlarının kendilerini taşıyacağını zannettiği iktidar ile camiasına, ülkesine ve milletinin değerlerine bu derece yabancılaşması temiz vicdanlarda yer edinememektedir. CHP 'Medeniyetin esası; gelişme ve gücün esası ailedir. Bu hayata fenalık muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüğe sebep olur.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır. İP'de Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem marifetiyle devlete meydan okunan bu rezilliğe destek vermiş; emniyet güçlerimizi ve devleti hedef alarak 'oyun'un bir parçası olduğunu efendilerine duyurmuştur" dedi.



MHP'li Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Büyük Türk milleti müsterih olsun, MHP 'büyük oyun'un farkındadır. Türk milletinin tertemiz kanlarıyla vatan kılınmış bu toprakları hiçbir yabancı gücün 'oyun sahası' hâline getirmesine; vatan sathında kaos ve kargaşa ikliminin hakim kılınmasına Türk milletinin desteğiyle evelallah müsaade etmeyeceğiz. Hattı değil, sathı müdafaa şuuru ile, terk edecek tek bir karış toprağımızın söz konusu olmadığının, kaybedecek tek bir insanımız, vazgeçecek tek bir millî ve ahlaki değerimiz bulunmadığının bilinmesinde fayda vardır." (DHA)