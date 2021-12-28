MHP'den İBB’ye teftiş açıklaması: Belediyeleri terörün arka bahçesi haline getirmek isteyenlerin çabaları beyhude

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan “557 kişinin terör örgütleriyle iltisaklı” olduğu iddiasıyla başlattığı özel teftiş ile ilgili “Yerinde ve değerli bir karar” açıklamasını yaptı. Büyükataman, "HDP'yi partisinde ağırlayıp propaganda yaptırarak aklama yarışına girenlerin, belediyeleri terörün arka bahçesi haline getirmek isteyenlerin çabaları beyhudedir." dedi.

“İBB’ye teftiş başlatılması yerinde ve değerli bir karar”

MHP'li Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, kur manipülasyonu üzerinden sokakların terörize etme isteğinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve hükümetin aldığı tedbirler sayesinde önlendiğini belirterek "Aklıselimi ve kalbiselimi çoktandır terk eden, Türkiye'nin tökezlemesi için çalışan şer ittifakı; halkı umutsuzluğa, paniğe sevk etmek için karanlık mahfillerin felaket senaryolarını dillendirmekten, terör unsurlarıyla birliktelik yapmaktan utanmayacak kadar alçalmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın; Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığına yönelik tespit ve şikâyetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır" ifadelerini kullandı.

“İP Başkanı, destek veriyor”

İBB’ye yapılan teftişin önüne geçmek isteyenlerin kendilerini ve partilerini siper ettiğini söyleyen Büyükataman, şunları kaydetti:

"Ardı ardına açıklama yapan ve henüz isimlerini ve irtibatlarını bilmedikleri kişileri savunmaya geçen şer ittifakının; korktuğu, çekindiği bir şey mi vardır ki paniğe kapılmıştır? İçişleri Bakanlığı müfettişlerini üstü kapalı bir şekilde hedef alan ve yapılacak olan teftişin siyasi bir müdahale olduğunu söyleyenler açıklarını ve rezilliklerini bu şekilde örteceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. 'Bu millet, sandıkta hür iradesiyle attığı oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır' sözleriyle meseleyi milli iradeye müdahale olarak çarpıtan İP Başkanı, terör örgütü bağlantılı kişilerin belediyelerde yuvalanmasına destek verdiği gibi satır aralarında HDP'li ortaklarına da göz kırpmaktadır. Hanımefendinin kişisel tercihini bilemiyoruz ancak bu aziz milletin hiçbir ferdi, terör örgütü mensupları devlet içinde yuvalansın diye sandığa gitmedi. Bir yandan erken seçim isteyen, diğer yandan 'hükümet baskın seçim yapacak' diyenlerin akılları karışıktır. Neyi neden savunduğunu idrak edemez hale gelmiş partilerin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur. 'Hemen seçim, anında seçim' gibi zırvalarla bir yılı aşkın süredir magazinsel bir hâl alan erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin enerjisini boşa harcayan zilletin temsilcilerinin seçim tarihini beklemek yerine terör örgütlerinden medet umacak hâle gelmesi izaha muhtaçtır. Bu neyin acelesidir? Birilerinin aceleci tavrının sebeplerini, en son 15 Temmuz 2016'da yaşanan büyük acılarla görmüştük. Yeni acılara sebebiyet vermemek için herkesin aklını başına almasında ve terör örgütleriyle arasına mesafe koymasında fayda vardır."

MHP'nin, HDP'nin kapatılması konusunda net tavır ortaya koyduğunu belirten Büyükataman, açıklamasına devam etti:

"HDP'yi partisinde ağırlayıp propaganda yaptırarak HDP'yi aklama yarışına girenlerin, belediyeleri terörün arka bahçesi haline getirmek isteyenlerin çabaları beyhudedir. HDP'nin ziyaretlerinde insanımızın dil, din, mezhep gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklere erişmesi gerektiği vurgusu yapan zilletin yancıları, teröristlerin ağzını kullanmaktadır.” (DHA)

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