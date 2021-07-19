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Politika

MHP'li belediye başkanı istifa etmişti; Karacasu’nun yeni belediye başkanı belli oldu

19 Temmuz 2021 13:57

Aydın’ın Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden  istifa etmesinin ardından yerine aynı partiden meclis üyesi Mehmet Erikmen seçildi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bir süre önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, görevinden istifa etti. Boşalan makama yeni başkanı seçmek için yapılan oylamada, MHP'li meclis üyesi Mehmet Erikmen ile CHP'li meclis üyesi Erdinç Gümüş yarıştı. Belediye meclis üyelerinin yaptığı 3 tur oylamanın kazananı, Mehmet Erikmen oldu.

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