MHP'li belediye başkanı, helallik isteyip, görevinden istifa ettiğini duyurdu

Aydın’ın MHP’li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 2 yıllık icraatlarını değerlendirmek için düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde MHP'den belediye başkanı seçilen Zeki İnal, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Göreve geldiği 2 yıllık süreci değerlendiren Başkan İnal, toplantı sonunda belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Karacasu'nun marka değerini artırmaya yönelik projelerine meclis üyelerinden gelen red oylarının kendisini hasta ettiğini ifade eden İnal, muhtarlardan ve Karacasulu vatandaşlardan helallik isteyerek başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. (İHA)