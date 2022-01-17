MHP’li belediye başkanı akraba atamalarını savundu: Burası küçük ilçe, herkesin birbiriyle akrabalık bağı var

Elazığ’ın Sivrice Belediyesi'nde açılan iş ilanlarına MHP’li belediye başkanının akrabalarının alındığı iddia edildi. MHP'li Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, iddiaları yalanlayarak, “Sivrice küçük bir ilçe ve burada herkesin birbiriyle akrabalık bağı var” dedi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, belediye bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 12 Ocak’ta 26 personel alımı için ilan açıldı. İlanlara başvuran bir Sivriceli, "Belediye 5 Nisan'da 5 tane temizlik işçisi alımı için ilan vermişti. İlan sonrasında ben dahil ilçedeki birçok kişi belgelerini vererek müracaatlarını yaparak mülakat tarihini bekledik. Mülakat günü gittiğimde belediyedeki yetkililer mülakat olmadığını söylediler. Beş gün sonrasında ise belediye başkanı bir kız kardeşinin eşi iki tane de kuzenin eşi iki tane de akrabasını almıştı. Belediye yine 12 Ocak'ta 7 tane şoför, 13 tane beden işçisi ve 6 temizlik işçisi olmak üzere toplan 26 adet personeli alımı ilan açtı ve bu ilan bir günle sınırlı kaldı. Burada da yine aynı şekilde yeğeni, kuzeni, teyzesinin torunu işe alındı" dedi

Belediyenin aile şirketi haline geldiğini savunan Sivriceli, "Bu usulsüzlükleri valiliğe söyledim ‘bizim yapacak bir şeyimiz yok' diye cevap verdiler. Ben yıllardır işsizim bana yazık değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesine laf edenler kendi belediyelerine bir baksınlar da adaletsizliklerini görsünler. Yetkililerin bu belediye yapılan usulsüz alımları incelemeye almasını talep ediyorum” diye konuştu.

"Bu konuda eşit ve adaletli bir şekilde davrandığımızdan tek bir şüphem yoktur"

Dışarıdan işçi alımı yapmayacağını söyleyen Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise "Ben bu elemanları dışarıdan almıyorum bizim belediyemize bağlı bir anonim şirketimiz var. O şirkette bir yıldan fazladır çalışan personelimiz var o personelimizi limited şirketimize geçiriyoruz. Dışarıdan işçi veya akraba alma olayı yok sadece işçileri farklı bir yere kaydırıyoruz. Yapılan şikayetlerin hiçbiri doğru değil. Sivrice küçük bir ilçe ve burada herkesin birbiriyle akrabalık bağı var. Benim soyadım Gündoğan, bir tane soyadı Gündoğan olan bir kişiyi benim önüme çıkartsınlar tamam derim. Alınanların hemen hemen hepsi evli, ihtiyaç sahibi olan daha önce hiçbir geliri olmayan kişiler ve her kesimden de adilane bir şekilde personel istihdamına gittik. İlçedeki işsizlik oranı oldukça fazla, bizlerde belediye olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda hem daha kaliteli hizmet verebilmek hem de bir nebze işsizliği azaltmak için personel alımında bulunduk. Sivrice halkı bu konuda ne kadar adil davrandığımızı biliyor. Bu konuda eşit ve adaletli bir şekilde davrandığımızdan tek bir şüphem yoktur, içim rahattır. Bu konuda dedikodu ve iftira atanlar başka hesaplar peşinde olan kişilerdir" ifadelerini kullandı.