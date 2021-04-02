MHP, Kocaeli binasına asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına, Bahçeli afişi astı

MHP Kocaeli İl Teşkilatı, Birleşik Metal İş tarafından asılan "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" afişinin yanına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' nin "İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir" sözlerinin yer aldığı afişi astı.

Kocaeli'de aynı binada yer alan Birleşik Metal İş ile MHP Kocaeli İl Teşkilatı arasındaki pankart gerilimi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi sonrasında DİSK'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın da bulunduğu MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganlı afişi asıldı.

Haberler'in haberine göre; MHP ise söz konusu afişe yanıt olarak, aynı binaya astığı pankartta, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kullanarak, "İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir" sözlerine yer verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirtmiş; "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi'nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır" demişti.

TIKLAYIN - MHP'nin Kocaeli binasına "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişi asıldı